NASCAR Cup Series, Alex Bowman trionfa a Richmond

Alex Bowman vince la prova primaverile di Richmond della NASCAR Cup Series. L’alfiere di casa Hendrick Motorsport, sanzionato a metà gara per un’infrazione in pit road, trionfa nello Stato della Virginia grazie ad un finale pazzesco. Il nativo di Tucson firma il terzo acuto in carriera e riporta il #48 al successo dopo anni dall’ultima affermazione che risale alla tappa primaverile di Dover del 2017, ultima vittoria del sette volte campione Jimmie Johnson.

Il terzo evento all’interno di uno short-track, il secondo asfaltato, si è aperto sotto il controllo del Joe Gibbs Racing. Martin Truex Jr #19, autore della pole-position, ha gestito insieme al teammate Denny Hamlin #11 il gruppo durante la prima Stage. Quest’ultimo ha preso il controllo delle operazioni poco dopo la prima neutralizzazione ed ha conquistato le prime due Stage in programma.

Il tre volte vincitore della Daytona 500 ha battagliato a lungo con la Camry #19 per la leadership prima dell’arrivo di Joey Logano. Il #22 del gruppo, il primo a vincere dopo 51 anni all’interno di un ovale sterrato, ha strappato ad Hamlin la testa della corsa a meno di 50 passaggi dalla conclusione dopo l’ultimo pit stop in green, mentre Truex perdeva contatto con i primi in seguito ad una sanzione in corsia dei box.

Negli ultimi 30 giri si è infiammata la competizione con una spettacolare lotta tra Logano ed Hamlin per la prima piazza. Tutto è cambiato al giro 381 quando, in curva 1, Kevin Harvick (Haas #4) è finito violentemente a muro. Il pit stop in caution ha permesso alla Toyota #11 di tornare al comando, un primato che è svanito alla ripartenza.

Il sesto ed ultimo restart ha visto l’ottimo spunto di Alex Bowman che da terzo si è portato al comando nel giro di pochi passaggi. Il #48 del gruppo non ha lasciato scampo alla concorrenza, che si è dovuta accontentare. Secondo posto per Hamlin, che colleziona un nuovo piazzamento davanti a Logano, Christopher Bell (Gibbs #20) e Truex.

Prossimo appuntamento tra una settimana nella leggendaria location di Talladega (Alabama)

Classifica finale NASCAR Cup Series a Richmond

Alex Bowman (Chevrolet) Denny Hamlin (Toyota) Joey Logano (Ford) Christopher Bell (Toyota) Martin Truex Jr. (Toyota)

Foto: LaPresse