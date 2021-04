Sarà un secondo turno del torneo ATP 250 di Cagliari davvero importante per Lorenzo Musetti. Il nostro alfiere, infatti, se la dovrà vedere con il numero uno del tabellone, l’inglese Daniel Evans. Dopo aver superato brillantemente l’austriaco Dennis Novak all’esordio sulla terra battuta sarda, ora il tennista toscano sarà chiamato alla partita perfetta contro il nativo di Birmingham.

Il match si giocherà oggi e l’orario dovrebbe essere attorno alle ore 13.00, dato che nel programma della giornata seguirà il match tra Marco Cecchinato e il tedesco Yannick Hanfmann, che sarà di scena alle ore 11.00. Se, quindi, la partita precedente non dovesse prolungarsi in maniera ulteriore, Musetti potrebbe scendere in campo attorno a quell’orario.

Il nostro portacolori, da poco entrato nella top100 del ranking ATP, se la dovrà vedere contro il numero 32 del mondo che, tuttavia, si troverà sulla sua superficie meno “amata”. Un avversario sempre pericoloso contro il quale, ovviamente, non ha ancora giocato, vista la giovane carriera del tennista classe 2002. In palio il quarto di finale contro il vincente del match tra Djere-Millmann.

IN TV – Il match tra Lorenzo Musetti e Daniel Evans si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204). Non mancherà la diretta anche su Supertennis (canale 64 dgt). In streaming si potrà seguire su Sky Go, supertennis.tv, Now TV. Infine consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA ATP CAGLIARI 2021

Giovedì 8 aprile

Ore 13.00 circa – Lorenzo Musetti contro Daniel Evans (secondo match dopo Marco Cecchinato – Yannick Hanfmann delle ore 11.00)

