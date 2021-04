Motomondiale, Stefan Bradl verso una wild card a Jerez de la Frontera

Il Motomondiale 2021 ha rivisto domenica scorsa il rientro di Marc Marquez, che al Gran Premio del Portogallo ha strappato un discreto settimo posto viste le condizioni fisiche non ancora perfette. Con il pluricampione spagnolo di nuovo in sella, il suo sostituto lo scorso anno e nelle prime due gare della stagione Stefan Bradl è tornato a ricoprire il ruolo di collaudatore per la HRC e di voce per il canale austriaco ServusTV. Ma la sua stagione 2021 potrebbe non essersi fermata a Losail.

Secondo alcune indiscrezioni il tedesco potrebbe tornare in sella ad una RC213V nel prossimo weekend motoristico, il prossimo 2 maggio a Jerez de la Frontera; per lui sarebbe pronta una wild card per farlo essere in griglia e permettergli dunque di aumentare il proprio bottino di punti dopo i sette collezionati nelle prime due gare, frutto di un undicesimo e di un quattordicesimo posto.

Il suo lavoro sarà finalizzato anche al lavoro sulla moto, con la Honda che fino ad ora è stata una delle più ballerine in pista: ben undici cadute in sole tre gare, primato condiviso con la Ducati che però schiera due moto in più. Bradl è difatti l’unico, assieme a Marc Marquez, a non essere stato disarcionato dalla moto Honda durante i precedenti week end motoristici.

Foto: LaPresse