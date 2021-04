Valentino Rossi esprime il proprio parere in vista del Gran Premio del Portogallo, terzo atto della MotoGP 2021. Alla vigilia della prima competizione europea, il ‘Dottore’ è fiducioso nonostante le le difficoltà incontrate nelle prime due uscite al Losail International Circuit.

L’alfiere del Team Petronas ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “In Europa ci sono molte piste che mi piacciono. Potremo far bene da Portimao in poi”. I sali e scendi del circuito che ha chiuso il Mondiale 2020 potrebbero aiutare Rossi che nel GP di Doha non è mai stato in grado di lottare per la Top10″.

Dopo il doubleheader arabo, il pluricampione della Yamaha si trova al 14° posto della classifica piloti. Nel GP di Losail, dopo una buona qualifica, Valentino ha tagliato il traguardo 12°, mentre settimana scorsa ha chiuso 16° alle spalle del portoghese Miguel Oliveira (KTM).

Nel suo intervento, il teammate di Franco Morbidelli ammette di aver riscontrato un miglioramento sulla moto domenica rispetto alla difficile Q1 che lo ha rilegato in fondo alla griglia: Rossi ha dichiarato in merito: “In gara abbiamo trovato dei settaggi diversi per l’elettronica con cui potevamo tenere il passo in modo più competitivo. La moto era diversa in gara rispetto alle qualifiche”.

Foto: MotoGP Press