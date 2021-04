MotoGP, Valentino Rossi e la velocità è perduta: Lucchinelli e Melandri lo giudicano troppo lento. Nel 2021 si chiude?

Troppo lento e il suo stile di guida non si adatta alle gomme: sono state queste le argomentazioni di Marco Lucchinelli e di Marco Melandri sul conto di Valentino Rossi. Il nove volte iridato continua a far fatica nel trovare la strada giusta con la sua Yamaha Petronas e il confronto quasi impietoso con i compagni di marca, vincenti nelle prime tre prove del Mondiale 2021 di MotoGP, non lascia spazio alle interpretazioni.

“Rossi ha un inserimento composto e diverso dai piloti della nuova generazione come Quartararo, che invece sono in grado di sfruttare le mescole. Possibile ritiro nel 2021? In ogni gara c’è una risposta, ma io ritengo impossibile che lui possa stravolgere il suo stile anche perché se pensi quando vai in moto allora è la fine“, le parole di Melandri ai microfoni di OA Sport.

E dunque è davvero arrivato il momento di dire basta? Lo scopriremo più avanti perché Valentino stesso dovrà prendere una decisione in merito e saranno soprattutto i risultati a indirizzarlo in questo senso. La sua storia di campione non è certo in discussione, ma la sua continuazione di carriera dal momento che l’evoluzione della classe regina prosegue e per lui essere al passo di chi appartiene a un’altra generazione non è semplice.

A Jerez de la Frontera (Spagna), sede del prossimo round del campionato, si comprenderanno altri aspetti e fu proprio in quella sede che il “Dottore” ottenne l’anno passato il suo ultimo podio. Non è un mistero che la pista andalusa piaccia particolarmente al pilota italiano, ma da capire fino a che punto il feeling con la M1 potrà consentirgli di esprimersi ad alto livello in una categoria molto competitiva, visto anche il ritorno dello spagnolo Marc Marquez.

Foto: MotoGP.com Press