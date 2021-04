F1, Valtteri Bottas a Portimao con un nuovo telaio Mercedes

Valtteri Bottas sarà in pista con un telaio nuovo in occasione del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del 2021. Dopo una lunga analisi è stato deciso di cambiare la scocca della Mercedes del finnico, ritiratosi nel corso del GP di Imola.

Sono molti i danni che ha causato l’incidente avvenuto tra Bottas ed il britannico George Russell. La Williams e la vettura di Stoccarda sono entrate in contatto poco prima dell’impegnativa staccata del ‘Tamburello’, le tre curve che aprono il primo settore dell’impianto dedicato ad Enzo e Dino Ferrari.

Il telaio danneggiato sarà riparato dai tecnici, ma per Portimao non sarà possibile compiere questa attività in tempo. I due piloti sono usciti illesi dalle rispettive auto in un incidente che ha costretto la direzione gara a sospendere la competizione per ripulire tutti i detriti.

Toto Wolff, team principal della squadra tedesca, ha dichiarato ai microfoni di Motorsport.com: “Siamo molto al limite con le spese e tra gli aspetti più temuti c’è la perdita di una monoposto. In questo caso non siamo alla distruzione totale della vettura, ma indubbiamente non ci auguravamo qualcosa del genere”.

Foto: LaPresse