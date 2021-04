MotoGP su TV8, GP Spagna 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il Motomondiale 2021 è pronto per l’appuntamento sul circuito di Jerez de la Frontera dove andrà in scena il Gran Premio di Spagna. Ci attende un weekend di importanza capitale in una delle piste immancabili del calendario.

Un anno fa, nelle due gare di inizio stagione, arrivò una clamorosa doppietta di Fabio Quartararo, mentre Marc Marquez in gara-1 si infortunò gravemente al braccio destro. Lo spagnolo è tornato in azione nel Gran Premio del Portogallo, per cui ci sarà grande curiosità nel vedere se sarà di nuovo pronto a lottare per il successo e se ripasserà senza problemi nella curva dov’è caduto. Le Yamaha ufficiali partono con i favori del pronostico, senza dimenticare le Ducati e Franco Morbidelli.

IN TV – Il weekend del GP di Spagna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

Su TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno trasmesse qualifiche e gare in diretta, non i turni di prove libere.

Il weekend potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone su SkyGo e NowTV (riservato sempre agli abbonati). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero fine settimana per non perdere nemmeno un secondo dello show del Motomondiale.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 30 aprile

Ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3 – replica su Sky Sport MotoGP alle ore 18.45

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP – replica su Sky Sport MotoGP alle ore 16.10, 19.30, 23.00

Ore 15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2 – replica su Sky Sport MotoGP alle ore 17.00, 21.15

Sabato 1 maggio

Ore 9.00- 9.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

Ore 12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3 – repliche su Sky Sport MotoGP: ore 18.45

Ore 13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP – repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 19.30, 23.00

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.10-15.25 Qualifiche 1 Moto2 – repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 21.15

Ore 15.35-15.50 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 2 maggio

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta – repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 16.30, 23.30

ore 12.20, Moto2 Gara, diretta – repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 17.00, 23.00

ore 14.00, MotoGP Gara, diretta – repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 17.30, 19.00, 21.00 e 00.00

