MotoGP su TV8, GP Portogallo 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Per il Motomondiale, il weekend che va dal 16 al 18 aprile si annuncia interessantissimo. Nel fine settimana si disputerà, infatti, il Gran Premio di Portogallo, appuntamento che segnerà il ritorno in azione di Marc Marquez dopo un calvario lungo 9 mesi. Lo spagnolo dovrebbe aver finalmente recuperato appieno dalla frattura al braccio patita durante il Gran Premio di Spagna 2020 che, in seguito a una ricaduta probabilmente figlia di un tentativo di rientro troppo affrettato, lo ha costretto a rinunciare al resto della scorsa stagione e alle prime due gare del 2021.

Quale sarà la competitività del ventottenne spagnolo? Questo è il principale tema d’interesse attorno al GP che andrà in scena sui saliscendi di Portimao. La spettacolare pista portoghese sarà peraltro un interessante banco di prova per comprendere i reali rapporti di forza tra Ducati e Yamaha. Le moto di Borgo Panigale potranno competere alla pari con quelle di Iwata anche un tracciato diverso da quello di Losail? E le Suzuki riusciranno a qualificarsi meglio, in maniera tale da evitare di dover recuperare terreno nelle fasi iniziali? Infine, Valentino Rossi saprà risollevare le proprie sorti dopo le fallimentari gare qatariote? Come seguire in televisione il Gran Premio di Portogallo, che potrà rispondere a tutti questi quesiti?

Guarda il GP di Portogallo live su DAZN

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

Foto: MotoGPpress.com