MotoGP, sarà Tito Rabat a sostituire Jorge Martin nel Gran Premio di Spagna

Sarà Tito Rabat il pilota che andrà a sostituire l’infortunato Jorge Martin in sella alla Ducati del team Pramac in occasione del Gran Premio di Spagna di MotoGP, quarta tappa del Mondiale 2021, che si disputerà nel weekend del 2 maggio. Lo spagnolo, attualmente impegnato con il Ducati Barni Racing Team in Superbike, andrà a prendere il posto del suo connazionale che, nella giornata odierna, sarà operato a Barcellona per i postumi della brutta caduta nel corso della FP3 del GP di Portimao.

Dato che il Mondiale Superbike 2021 prenderà il via solamente nel fine settimana del 22-23 maggio al MotorLand di Aragon, Tito Rabat è l’elemento giusto per salire in sella alla Ducati del team Pramac, avendo corso con la moto di Borgo Panigale fino allo scorso novembre, nel team Reale Avintia.

Jorge Martin, invece, non è ancora chiaro quando potrà tornare in MotoGP. L’intervento è stato posticipato fino alla giornata di oggi, per effettuare ulteriori esami e per essere sicuri che il colpo alla testa avuto nella caduta non incidesse nell’anestesia totale. Le tempistiche, quindi, potrebbero allungarsi e la sua assenza protrarsi anche per il Gran Premio di Francia di Le Mans del 16 maggio. Al momento la presenza di Tito Rabat è confermata solo per la tappa di Jerez de la Frontera, per cui vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione in casa Ducati Pramac per avere un quadro della situazione più ampio.

Foto: Lapresse