Giungono altre notizie poco incoraggianti per Jorge Martin. Il pilota del team Ducati Pramac, che è caduto rovinosamente durante la FP3 del Gran Premio del Portogallo di Portimao, rimediando due fratture nella mano destra e una alla caviglia, ha avuto uno stop sul fronte ospedaliero. In teoria l’iberico doveva essere operato nella giornata odierna a Barcellona, ma i medici hanno deciso di rimandare l’intervento per tenerlo in osservazione per altre 24-48 ore.

Come riporta motorsport.com, il pilota del team Pramac ha lasciato il circuito di Portimao ieri pomeriggio tornando a Barcellona su un volo privato organizzato da Ducati. Inizialmente l’intervento di Martin era programmato per oggi, dopo essere stato sottoposto ad esami approfonditi per determinare l’entità delle lesioni, dato che il dolore del pilota continua ad essere intenso.

Come si spiega questo stop? Il forte colpo alla testa che ha ricevuto il pilota nella caduta ha fatto sì che si sconsigliasse un’anestesia generale effettuata così a breve distanza dall’incidente. Per questo motivo i medici hanno preferito rimandare l’operazione fino a mercoledì, in attesa dell’evoluzione nelle prossime ore. Questa decisione segue la nuova filosofia del campionato per cui si cerca di non bruciare le tappe nel rientro dei piloti dopo una forte lesione o intervento chirurgico.

“La cosa più importante ora è che Jorge si riprenda – annuncia Albert Valera, agente del pilota, a motorsport.com – prima di tutto devono operarlo e vedere come va il recupero. Non abbiamo alcuna fretta, se bisogna attendere Le Mans (16 maggio ndr), aspetteremo. Non acceleriamo le cose per essere a Jerez, perchè prima di tutto deve recuperare. Vedo molto difficile in questo momento che possa essere presente al Gran Premio di Spagna, quasi lo escludo. Anche se in queste cose non c’è mai nulla di sicuro al 100%”.

Credit: MotoGP.com Press