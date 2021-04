Cominciano quest’oggi a Jerez de la Frontera le tre giornate di test privati in cui Andrea Dovizioso farà il suo debutto sull’Aprilia RS-GP 21. Il forlivese, attualmente senza contratto dopo il divorzio con Ducati della scorsa stagione, tornerà a mettersi alla prova in sella ad una MotoGP con l’obiettivo di testare i margini di miglioramento della moto di Noale. Se il test dovesse andare bene, c’è già l’ipotesi di affrontare altre due giornate di prova l’11 e il 12 maggio.

“Sono molto curioso di vedere qual è il feeling di Dovizioso con la moto e cosa pensa di noi. Penso che sia più un’occasione per lui di testare noi che per noi di testare lui. Al momento, è solo per provare la moto e dirci cosa ne pensa. Dopo vedremo”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Aprilia Massimo Rivola.

“Sarebbe una bella storia avere un pilota italiano su una moto italiana – prosegue l’ex direttore della Ferrari Drivers Academy ai microfoni di The Race – Sarei un bugiardo se vi dicessi che non mi interessa Dovizioso e che un solo test va bene. Ma non credo che questa sarà la condizione, lui vuole mantenere un buon allenamento, per conservare il feeling con la MotoGP”.

“Noi abbiamo bisogno di qualcuno con quel tipo di esperienza. Al momento è una situazione in cui vincono tutti e senza stress. Se poi le cose vanno bene, forse inizieremo a mettere un po’ di stress, altrimenti prenderemo l’opportunità e andremo avanti. Siamo abbastanza rilassati su questo“, conclude Rivola in vista del test di Jerez de la Frontera.

Foto: Lapresse