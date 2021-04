Inizio di stagione un po’ in sordina per Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi, al debutto in MotoGp con la Ducati targata SKY VR46 Esponsorama con al fianco Enea Bastianini, è riuscito a conquistare i primi punti del suo 2021 con il dodicesimo posto conseguito in Portogallo. Un risultato che lascia soddisfatto a metà il pilota ventitreenne, che era partito dall’ottava casella e che vede il suo compagno di box combattere costantemente per la top 10.

In una intervista a Motorsport-total.com, Marini ha difatti espresso le sue sensazioni sulla gara di domenica scorsa: “Mi aspettavo di essere più forte su questo circuito, perché ci sono molte curve veloci dove posso prendere molta velocità. Inoltre, la gomma posteriore ha un buon grip e ciò rende più facile guidare su questa pista per un rookie”.

Il ragazzo di Urbino, secondo lo scorso anno nel Mondiale di Moto2, rivela che deve imparare ancora molto per poter essere competitivo per le posizioni migliori, sottolineando i miglioramenti del suo compagno di box: “Enea è migliorato molto, quindi penso che lotterà per le posizioni importanti in gar In MotoGP i primi 10 piloti sono tutti molto forti. Non credo di essere al loro livello. Sto andando bene, ma ho ancora molto da imparare, la gestione delle gomme e della gara”.

La gestione della gara è una componente fondamentale. Il suo stile aggressivo stressa molto le gomme Michelin, e nelle prossime gare, secondo sua stessa ammissione, bisognerà capire come conservarle meglio: “Le gomme sono la chiave in MotoGP. Dobbiamo capire come funzionano e in che modo guidare per essere competitivi in tutta la gara. Ma ovviamente anche con il time attack in qualifica“. Un piccolo risultato è già arrivato nelle qualifiche di Portimao con l’ottavo posto in griglia, e Luca può soltanto provare a migliorare.

Foto: LaPresse