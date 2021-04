Archiviato il double header qatariota di inizio stagione, Jorge Lorenzo ha voluto dire la sua a proposito dei tempi più scottanti legati al Mondiale MotoGP 2021. L’ex pilota maiorchino, ritiratosi dalle corse a fine 2019, ha criticato in particolare il suo vecchio compagno di squadra in Yamaha, Valentino Rossi, per le prestazioni dell’ultimo weekend di gara.

“Rossi ha deluso me e i tifosi. Ci si aspetta sempre molto da lui, ma piazzarsi 21esimo in griglia… Dice che ha ottenuto piazzamenti peggiori, ma è difficile trovarne, così come è difficile trovare gran premi in cui non sia andato a punti senza cadere o per colpa di una rottura della moto” dice Lorenzo nel programma “99 seconds” sul suo canale Youtube.

“E’ la seconda volta che arriva molto dietro alle altre Yamaha, speriamo sia un caso – prosegue il cinque volte campione del mondo – In Qatar non gli è mai andata bene, sicuramente ha circuiti in cui si trova meglio. Non so se si riprenderà già a Portimao, altro circuito ostico per lui, ma sono sicuro che già a Jerez vedremo un miglior Rossi”.

Lorenzo ha poi voluto rendere omaggio al rookie iberico Jorge Martin, capace di firmare la pole position e di salire sul terzo gradino del podio con la Ducati Pramac al secondo Gran Premio della carriera nella classe regina. “E’ nata una stella, la sua prima vittoria è solo questione di tempo. Mi ricorda tre piloti: Capirossi per la prestanza fisica, Stoner per le frenate, e un po’ me per il modo di affrontare le curve”.

Foto: Lapresse