MotoGP, Jack Miller operato al braccio per curare la sindrome comportamentale

Jack Miller si è sottoposto a un intervento chirurgico nel pomeriggio odierno. L’alfiere della Ducati è stata operato al braccio destro presso la clinica Dexues di Barcellona, in modo da risolvere il problema di sindrome comportamentale che lo ha afflitto anche domenica scorsa in occasione del GP di Doha, seconda tappa del Mondiale MotoGP.

L’australiano si è affidato alle cure del professor Xavier Mir, per un intervento reso necessario dopo due weekend estremamente critici e un doppio nono posto ottenuto sul circuito di Losail (Qatar).

Il 26enne, tornato ieri in Spagna dalla lunga trasferta in Qatar, dovrà mantenere immolizzato il braccio per i prossimi cinque giorni. Per il momento la presenza di Jack Miller per il GP del Portogallo, in programma a Portimao nel fine settimana del 16-18 aprile, non sembra essere in dubbio.

