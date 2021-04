MotoGP in tv, orari GP Spagna 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN

Quest’oggi, venerdì 30 aprile, sul circuito di Jerez de la Frontera si accenderanno i motori di MotoGP, Moto2 e Moto3 per la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto atto della stagione 2021 del Motomondiale. Sul tracciato andaluso, a fare da contorno ai tre campionati iridati, ci sarà anche la MotoE, la cui annata agonistica prenderà il via proprio in terra iberica.

Nella classe regina, tutti contro Fabio Quartararo e la Yamaha. La casa di Iwata sinora è imbattuta, avendo trionfato in tutte le tre gare disputate. Al successo iniziale di Maverick Viñales, ne sono seguiti due del francese, che ha preso il comando del Mondiale con un vantaggio di 15 punti su Francesco Bagnaia, il quale ha cominciato in maniera molto convincente. Nonostante l’ottima competitività messa in mostra da Yamaha, Valentino Rossi è in grossa difficoltà e cercherà di risollevarsi proprio a Jerez, pista che in passato gli ha dato grosse soddisfazioni. Come seguire le prove libere in TV?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Il GP di Spagna è infatti una delle 6 gare che verranno proposte live in questo 2021.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno di tutte le classi. Sky Sport Uno (201) trasmetterà in diretta ogni turno di MotoGP, oltre alle gare di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

GP SPAGNA 2021 MOTOMONDIALE – PALINSESTO VENERDI’

GUIDA TV8

Non è prevista alcuna copertura televisiva in chiaro delle prove libere del venerdì.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.50-17.20 MotoE, prove libere 2

REPLICHE SU SKY SPORT MOTOGP (208)



Replica PL 1 MotoGP: ore 12.00

Repliche PL 2 MotoGP: ore 16.10, ore 19.30, ore 23.00, ore 4.30, ore 7.10

Repliche PL 2 Moto2: ore 17.00, ore 21.15, ore 2.15, ore 6.00

Repliche PL2 Moto3: ore 18.45, ore 0.45, ore 3.15

