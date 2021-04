MotoGP in tv, orari GP Portogallo 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN, diretta e differite

Dopo due giornate riservate a prove libere e qualifiche, arriva finalmente il momento di fare davvero sul serio a Portimao con i duelli corpo a corpo del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Motomondiale. In MotoGP c’è grande incertezza là davanti nelle posizioni di vertice, con numerosi piloti potenzialmente in lotta per podio e vittoria. Fabio Quartararo è in pole position e va a caccia del secondo successo consecutivo, ma dovrà guardarsi le spalle da una serie di avversari molto temibili.

Ducati sembra competitiva anche sul tracciato lusitano e può ambire alla top5 con le moto di Jack Miller, Johann Zarco e Francesco Bagnaia, con quest’ultimo costretto a rimontare dalla quarta fila nonostante un potenziale da pole position in qualifica. Grandi aspettative in casa Suzuki, con Alex Rins ottimo secondo e Joan Mir nono sulla griglia di partenza. Riflettori puntati chiaramente su Marc Marquez, 6° in qualifica e chiamato oggi ad uno sforzo incredibile per provare a completare i 25 giri di gara al rientro dopo nove mesi di stop per infortunio.

Il Gran Premio del Portogallo 2021, valido come terzo round stagionale del Motomondiale, sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre vedere in chiaro su TV8 le gare delle tre classi in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del primo appuntamento europeo dell’anno.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP di Portogallo 2021:

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Domenica 18 aprile

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto2, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Domenica 18 aprile

ore 17.35, Moto3, Gara, differita

ore 19.05, MotoGP, Gara, differita

ore 20.35, Moto2, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press