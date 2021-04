F1, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Imola 2021, palinsesto Sky e TV8

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della partenza del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo atto del lungo tour europeo del circus. Imola ospita la massima serie del motorsport per il secondo anno di seguito senza pubblico, con la speranza di guadagnarsi un posto fisso in calendario per le prossime stagioni.

Mercedes in pole position con Lewis Hamilton, il quale dovrà difendersi strenuamente dal duo Red Bull formato da Sergio Perez e Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo in griglia. La seconda fila è completata dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc, chiamato ad una gara d’attacco per sognare il podio. Alle sue spalle scatteranno l’AlphaTauri di Pierre Gasly, le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris e la Mercedes di Valtteri Bottas, solo ottavo. Undicesimo con l’altra Rossa lo spagnolo Carlos Sainz, che avrà perlomeno il vantaggio di scegliere la mescola da utilizzare nel primo stint.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, valevole per il secondo round iridato dell’anno, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro la gara in diretta tv su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo di Imola.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP Emilia Romagna 2021 di F1:

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 18 aprile

ore 15.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 18 aprile

ore 15.00, F1, Gara, diretta

