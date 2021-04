MotoGP, GP Portogallo 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 16-18 aprile

Dopo un weekend di riposo, il Motomondiale si appresta a tornare nuovamente protagonista da venerdì 16 a domenica 18 aprile con il Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round della stagione e primo atto del lungo tour europeo. Fari puntati a Portimao dunque per il primo confronto del campionato lontano dal Qatar e dal Losail International Circuit, che ha ospitato test invernali ed i primi due GP stagionali.

Grande attesa per il ritorno alle corse di Marc Marquez, che ha ricevuto l’ok dai medici e quindi potrà finalmente tornare a gareggiare dopo oltre otto mesi di stop. Per quanto riguarda gli altri c’è sicuramente grande incertezza sui possibili valori in campo della tre-giorni portoghese, anche se l’ultima gara della scorsa annata può dare delle indicazioni interessanti. Il padrone di casa Miguel Oliveira proverà a bissare il successo dell’ultima edizione in sella alla KTM, ma gli avversari non mancheranno.

Tutte le sessioni del fine settimana lusitano verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre vedere in chiaro su TV8 qualifiche (in sintesi) e gare delle tre classi in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al terzo round stagionale del Motomondiale.

PROGRAMMA WEEKEND GP PORTOGALLO MOTOGP 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Venerdì 16 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 18 aprile

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto2, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 17 aprile

ore 18.00, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 18 aprile

ore 18.15, Moto3, Gara, differita

ore 19.15, MotoGP, Gara, differita

ore 20.15, Moto2, Gara, differita

