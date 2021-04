F1, GP Imola 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 16-18 aprile

Dopo due settimane di pausa, torna finalmente il Mondiale di Formula Uno 2021. Dal deserto del Bahrain ed il tracciato di Sakhir, arriva il primo appuntamento della stagione in Europa. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola si disputerà il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Tornato in calendario dopo la rivoluzione del calendario 2020 per colpa della pandemia, l’evento romagnolo si conferma anche in questa annata, per un fine settimana molto atteso da team, piloti e tifosi.

Sul tracciato di Imola, con le sue storiche curve come Tosa, Tamburello, Piratella e Rivazza, si tornerà in azione dopo l’esordio del Gran Premio del Bahrain. In quella occasione abbiamo assistito allo splendido successo di Lewis Hamilton nella battaglia contro Max Verstappen. Sarà ancora questo duello ad impreziosire il weekend sulle rive del Santerno? McLaren e Ferrari proveranno ad inserirsi nella lotta, con la Rossa che proverà a tornare protagonista sul tracciato di casa.

IN TV – Il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno trasmesse in diretta qualifiche e gara, non le prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone. OA Sport, come sempre, vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 2021 – F1

Venerdì 16 aprile

Ore 11.30 – 12.30 Prove libere 1

Ore 15.00 – 16.00 Prove libere 2

Sabato 17 aprile

Ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3

Ore 15.00 – 16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport 1, Sky Sport F1 e TV8

Domenica 18 aprile

Ore 15.00 Gran Premio Emilia Romagna – diretta su Sky Sport 1, Sky Sport F1 e TV8

Foto: Lapresse