Una bruttissima caduta nella fase finale delle Prove Libere 3. È rimasto a terra a lungo Jorge Martin, che è scivolato affrontando la curva 7, venendo sfortunatamente colpito dalla sua Ducati Pramac. L’iberico non prenderà il via nel GP di Portogallo a Portimao, è stato infatti dichiarato unfit.

Le parole del dottor Michele Zasa della Clinica Mobile, intervistato da Sky Sport: “Ha subito un trauma importante, sta facendo una TAC total body sia per valutare come sta a livello cranico, dato che ha sbattuto la testa e il casco era segnato, sia per valutare sospette fratture alla mano destra e al piede destro”.

Il commento di Francesco Guidotti, team manager della Pramac: “La botta è stata importante, è stato un bello spavento, abbiamo avuto paura soprattutto perché si è soffermato parecchio con i dottori al centro medico. È stato dichiarato unfit per via della frattura alla mano: sembra avere una frattura al metacarpo del pollice destro e una sospetta frattura al malleolo. È importante fare una TAC al cranio, perché per un attimo sembra non aver risposto ai soccorsi: bisogna capire se non ha risposto perché aveva perso conoscenza o perché gli mancava il fiato dopo una caduta del genere. È stato un errore di inesperienza, è entrato troppo forte alla curva 7, la gomma non era ancora in temperatura”.

