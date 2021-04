MotoGP, GP Doha 2021: orario gara TV8. Programma, streaming, diretta in chiaro

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: tra poche ore scatterà a Losail la prima edizione del Gran Premio di Doha, seconda tappa stagionale del Motomondiale 2021. Appuntamento alle 19.00 italiane per il semaforo verde della MotoGP, mentre in precedenza ci sarà spazio anche per Moto3 (16.00) e Moto2 (17.20). Grande battaglia Ducati-Yamaha in top class per il podio, ma attenzione alla prevedibile rimonta delle Suzuki.

Jorge Martin è il pole-man di giornata, al secondo weekend ufficiale della carriera in MotoGP, ma per il rookie iberico si profila una gara in difesa sul passo con l’obiettivo di conservare un piazzamento di prestigio. Ducati Pramac in prima fila anche con Johann Zarco, sulla carta dotato di un ritmo da podio o vittoria dopo il secondo posto di gara-1 domenica scorsa. Maverick Vinales e Fabio Quartararo sono le punte della Yamaha, mentre la coppia Petronas formata da Franco Morbidelli e Valentino Rossi sarà chiamata ad una prova di orgoglio.

Il Gran Premio di Doha 2021, secondo atto stagionale del Mondiale MotoGP, sarà trasmesso integralmente in diretta tv su TV8 (in chiaro), su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo in notturna della classe regina in Qatar.

Di seguito la programmazione televisiva completa del Gran Premio Doha 2021 di MotoGP:

PROGRAMMA GP DOHA MOTOGP 2021

GUIDA TV8

Domenica 4 aprile

ore 16.00, Moto3, Gara, diretta

ore 17.20, Moto2, Gara, diretta

ore 19.00, MotoGP, Gara, diretta

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Domenica 4 aprile

ore 13.40-14.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 14.10-14.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 14.40-15.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 16.00, Moto3, Gara, diretta

ore 17.20, Moto2, Gara, diretta

ore 19.00, MotoGP, Gara, diretta

Credit: MotoGP.com Press