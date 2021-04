Il Mondiale di F1 ha iniziato il suo darsi a Sakhir, in Bahrain, il 28 marzo in una stagione che sarà ricca di gare: ben 23 gli appuntamenti previsti. Un progetto ambizioso quello del Circus delle quattro-ruote, tenendo conto delle difficoltà legate al contesto pandemico che tutti stiamo vivendo.

Tuttavia, una delle sfide dell’attuale gestione di Stefano Domenicali è proprio quella di portare a termine l’annata in maniera regolare e senza cambiamenti di sorta: “L’obiettivo è di portare a termine la stagione più lunga e più complessa con tutti i 23 Gran Premi, dobbiamo essere pronti a cambiare le cose, ovviamente abbiamo dei piani alternativi“, le parole di Domenicali ai microfoni di Radio Anch’io lo sport (riportate dall’Ansa).

Il n.1 della F1 si è anche pronunciato rispetto a quanto visto in pista nel deserto: “Credo di aver visto una Ferrari molto più competitiva rispetto allo scorso anno. Mercedes e Red Bull sono un pochino sopra rispetto a tutti gli altri, ma i ranchi sono molto più compatti rispetto allo scorso anno. Il successo del primo GP in Bahrain ha dimostrato una grande dinamicità in pista. Mi auguro che già a Imola si possa vedere una gara straordinaria“.

Si è parlato poi nelle ultime settimane anche di un calendario ulteriormente ricco di gare, ma Domenicali ha voluto precisare il concetto: “25 GP non è l’obiettivo a breve termine, il Sudafrica vuole tornare, stiamo discutendo non per il 2022 ma per il 2023“. Non resta che attendere gli sviluppi, sperando che non sia al Covid a decidere per tutti.

Foto: LaPresse