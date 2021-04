MotoGP, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Doha 2021, palinsesto Sky, DAZN e TV8

Manca sempre meno alla prima edizione del Gran Premio di Doha, secondo atto del Mondiale MotoGP 2021. Dopo le emozioni di settimana scorsa, i protagonisti delle due ruote si apprestano per una nuova sfida a Losail, pista che in via eccezionale accoglie un evento supplementare. La manifestazione che prenderà il via tra poche ore dovrebbe essere l’unico doubleheader del 2021.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Maverick Vinales cerca il bis dopo lo splendido successo di settimana scorsa. Lo spagnolo della Yamaha dovrà vedersela con le Ducati, velocissime nel lungo rettilineo di partenza che caratterizza l’impianto arabo. Francesco Bagnaia e l’australiano Jack Miller, i due ufficiali della compagine di Borgo Panigale, si appestano a dare battaglia dopo aver perso il primo appuntamento sette giorni fa.

Attenzione al degrado delle gomme. La gestione degli pneumatici potrebbe fare la differenza in quella che è l’unica pista in cui la MotoGP corre in notturna. Attendiamo nella giornata odierna una rivincita da parte di Franco Morbidelli e Valentino Rossi, i due alfieri di Yamaha Petronas che non hanno brillato nella prima corsa del 2021.

La prima edizione del Gran Premio del Doha 2021 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN. Anche TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) proporrà a tutti gli appassionati le immagini in chiaro delle prove delle tre classi in pista. SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport seguirà l’intera manifestazione con la Diretta Live.

PROGRAMMAZIONE GP DOHA MOTOGP

Domenica 5 aprile

13:40 – 14:00 Warm Up Moto3

14:10 – 14:30 Warm Up Moto2

14:40 – 15:00 Warm Up MotoGP

16:00 Gran Premio Doha Moto3

17:20 Gran Premio Doha Moto2

19:00 Gran Premio Doha MotoGP

DOVE SEGUIRE IL GP QATAR 2021 MOTOGP

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su NowTV e SkyGO

Diretta in chiaro delle tre gare su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta Live su OA Sport

Foto: MotoGP.com Press