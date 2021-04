Sinner-Hurkacz, dove vedere in tv la Finale del Masters1000 di Miami: orario, programma, streaming

Si avvicina il momento della finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz. Il primo torneo dell’anno in questa categoria, in attesa di scoprire quando sarà riposizionato Indian Wells, avrà così un nuovo campione, la cui identità è ancora da definire in un caldo primo pomeriggio della Florida.

L’altoatesino e il polacco sono entrambi alla ricerca dell’ingresso nei primi 20 del ranking ATP, che avverrebbe in modalità diverse a seconda del vincitore (14° posto per Sinner, 16° per Hurkacz). Entrambi annunciati quali protagonisti certi del prossimo futuro, hanno già due tornei all’attivo, di cui uno nel 2021. Hurkacz ha raggiunto i quarti a Indian Wells nel 2019, ma non è mai andato al di là del terzo turno negli Slam; Sinner si è invece spinto fino ai quarti del Roland Garros lo scorso anno, ed è al suo terzo 1000 in carriera dopo le due volte a Roma nel 2019 e nel 2020.

La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz si disputerà oggi alle ore 19:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e, al termine della MotoGP, anche su Sky Sport Uno (canale 201), oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Prevista anche una differita su SuperTennis alla conclusione del match. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-HURKACZ, FINALE MASTERS 1000 MIAMI: PROGRAMMA

DOMENICA 4 APRILE

Ore 19:00 Jannik Sinner (ITA) (21)-Hubert Hurkacz (POL) (26)

SINNER-HURKACZ, FINALE MASTERS 1000 MIAMI: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (integrale), Sky Sport Uno (dopo la MotoGP)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse