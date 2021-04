Moto2, GP Spagna 2021: Marco Bezzecchi deve cambiare marcia a Jerez, si accende la lotta per il titolo

Tutto pronto a Jerez de la Frontera in vista del weekend valevole per il Gran Premio di Spagna 2021, quarta tappa stagionale del Motomondiale. In Moto2 la situazione di classifica è ancora molto aperta ed equilibrata almeno per le prime quattro posizioni, racchiuse in 20 punti, mentre per tutti gli altri i distacchi cominciano ad essere abbastanza pesanti dopo sole tre gare disputate.

Remy Gardner è leader del campionato con 56 punti, grazie a tre piazzamenti sul podio di grande spessore (due volte secondo in Qatar, terzo a Portimao), ma alle sue spalle ci sono due avversari estremamente temibili come il giovane compagno di squadra Raul Fernandez (52 punti) ed il veterano Sam Lowes (50). Il rookie spagnolo si sta rendendo protagonista di un avvio di Mondiale strepitoso, in cui si è già tolto la soddisfazione del primo podio (3° nel GP di Doha) e della prima vittoria nella classe mediana (in Portogallo).

Il britannico invece ha dominato in lungo e in largo questo primo scorcio di campionato fino alla partenza dell’ultimo Gran Premio lusitano, con due vittorie e tre pole position prima della caduta in curva 1 a Portimao. Uno zero molto pesante per Lowes, che resta comunque a -6 dalla vetta con la consapevolezza di avere a disposizione un passo mediamente più competitivo del resto della concorrenza anche in vista di questo weekend in Andalusia.

Riflettori puntati in chiave azzurra su Marco Bezzecchi, uno dei grandi favoriti per il titolo iridato alla vigilia del Mondiale, chiamato a salire di colpi a partire da Jerez per non perdere ulteriore terreno nei confronti del terzetto di testa. Il riminese dello Sky Racing Team VR46 si trova al momento a -20 dal leader Gardner dopo aver fatto fatica a brillare particolarmente nelle prime tre tappe stagionali (due volte 4° a Losail e 6° a Portimao), quindi l’obiettivo per il weekend è quello di salire finalmente sul podio.

Oltre ai nomi citati in precedenza, non mancheranno gli outsider pronti ad insidiare i grandi favoriti nella battaglia per le posizioni di vertice. Il padrone di casa spagnolo Aron Canet è in ottima forma dopo il notevole secondo posto in Algarve e va a caccia di un nuovo piazzamento sul podio, ma attenzione anche al romano Fabio Di Giannantonio e all’americano Joe Roberts.

Credit: MotoGP.com Press