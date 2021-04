Masters1000 Montecarlo, ordine di gioco 11 aprile: quattro azzurri in corsa per il main draw

Prenderà il via domani 11 aprile il tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo con i match che vedranno contrapposti il belga David Goffin al croato Marin Cilic e l’australiano Jordan Thompson che sfiderà il francese Benoit Paire. Ovviamente il regolare svolgimento della competizione sarà legato anche alle condizioni meteo che, purtroppo, per domani non promettono nulla di buono.

Ampio spazio alle qualificazioni arrivate al momento clou. Salvatore Caruso si giocherà un posto nel main draw contro l’australiano Bernard Tomic, partita questa che aprirà il programma sul Court Ranier III. Marco Cecchinato, invece, sarà di scena sul Court des Princes, nella seconda sfida di giornata a partire dalle 11.00, contro lo svizzero Henri Laaksonen.

Stefano Travaglia aprirà la giornata sul Court 2 sfidando nella finale delle qualificazioni il polacco Kamil Majchrzak. L’ultimo italiano a scendere in campo, sul Court 9 non prima delle ore 13.00, sarà Thomas Fabbiano che si cercherà il pass per il tabellone principale contro il portoghese Joao Sousa.

MASTERS1000 MONTECARLO: ORDINE DI GIOCO 11 APRILE

Court Rainier III a partire dalle ore 11.00

Bernard Tomic vs Salvatore Caruso

a seguire David Goffin vs Marin Cilic

a seguire Jordan Thompson vs Benoit Paire

a seguire Fabio Fognini/Diego Schwartzman vs Oliver Marach/Luke Saville

Court Des Princes a partire dalle ore 11.00

Dominik Koepfer vs Juan Ignacio Londero

a seguire Henri Laaksonen vs Marco Cecchinato

a seguire Jeremy Chardy/Fabrice Martin vs Karen Khachanov/Andrey Rublev

Court 2 Starts a partire dalle ore 11.00

Stefano Travaglia vs Kamil Majchrzak

non prima delle 13.00 Yannick Hanfmann vs Alexei Popyrin

a seguire Cristian Garin/Guido Pella vs Jamie Murray/Jan-Lennard Struff

Court 9 a partire delle ore 11.00

Pedro Martinez vs Federico Delbonis

non prima delle ore 13.00 Joao Sousa vs Thomas Fabbiano

a seguire Henri Kontinen/Edouard Roger-Vasselin vs Alexander Bublik/Dusan Lajovic

Foto: Lapresse