Softball Olimpiadi, calendario Tokyo 2021: programma, orari, tv, date

Si riparte da un’immagine: quella del Giappone vittorioso alle Olimpiadi di Pechino 2008. Da allora, infatti, il softball mancava dal programma a cinque cerchi, per ritornarvi in questa edizione di Tokyo all’interno di un autentico tira e molla per cercare di avere una stabilità.

17 partite: tante ne serviranno per designare la prossima formazione detentrice del titolo olimpico. L’inaugurazione è affidata al Giappone, con l’Italia che inizierà subito con gli Stati Uniti che hanno in mano il trono mondiale. Il girone è unico, a sei squadre, con le prime due che avranno accesso alla finale per il primo e il secondo posto e le seconde due che potranno invece giocare per il terzo e il quarto, ed è questo l’obiettivo realistico azzurro, nella speranza di poter dare fastidio alle grandi potenze di questa disciplina.

Di seguito il calendario completo del torneo olimpico di softball, comprensivo di tutte le date e di tutti gli orari. La copertura televisiva, in Italia, sarà offerta da Eurosport e Rai ogni volta che la programmazione riserverà spazio agli eventi relativi. Ci sarà anche la possibilità di seguire le partite in streaming con Eurosport Player.

SOFTBALL OLIMPIADI TOKYO 2020: PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

Ore 2:00 Australia-Giappone

Ore 5:00 Italia-Stati Uniti

Ore 8:00 Messico-Canada

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

Ore 2:00 Stati Uniti-Canada

Ore 5:00 Messico-Giappone

Ore 8:00 Italia-Australia

SABATO 24 LUGLIO

Ore 3:00 Australia-Canada

Ore 7:30 Stati Uniti-Messico

Ore 13:00 Giappone-Italia

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 3:00 Australia-Stati Uniti

Ore 7:30 Canada-Giappone

Ore 13:00 Italia-Messico

LUNEDÌ 26 LUGLIO

Ore 3:00 Giappone-Stati Uniti

Ore 7:30 Canada-Italia

Ore 13:00 Messico-Australia

MARTEDÌ 27 LUGLIO

Ore 5:00 Finale 3° posto

Ore 13:00 Finale 1° posto

SOFTBALL OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e Rai (a seconda della programmazione)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

Foto: LaPresse / Olycom