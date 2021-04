Masters1000 Montecarlo 2021, Salvatore Caruso per la prima volta nel tabellone del Principato! Spazzato via Bernard Tomic

Il tabellone del Masters1000 di Montecarlo si arricchisce di un altro italiano. Dopo gli accessi per meriti di classifica di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, arricchiti dalla wild card di Lorenzo Musetti, si aggiunge alla pattuglia azzurra anche Salvatore Caruso. Il siciliano si è imposto per 7-6 6-0 contro l’australiano Bernard Tomic, guadagnandosi per la prima volta in carriera un match ufficiale nel Principato.

Il match inizia sui binari dell’equilibrio per i primi quattro giochi, poi è l’azzurro è il primo a mettere pressione all’avversario guadagnandosi quattro palle break di cui due ai vantaggi. Tomic è bravo a salvarsi in ogni occasione e il tutto influisce sullo stato d’animo del siciliano, che incappa in un turno di battuta zeppo di errori concedendo il fianco all’avversario. La spinta emotiva del vantaggio non basta all’aussie, che continua ad avere evidenti difficoltà in battuta: Caruso spinge a tutto spiano da fondo e si prende due break consecutivi, con la possibilità di servire per il set. Messo spalle al muro, Tomic si ricorda di essere stato un top 20 al mondo e tira quattro vincenti, tre di dritto, per tornare in linea di galleggiamento. Sarà l’ultimo barlume di classe della sua partita, al tie-break è proprio il dritto a condannarlo: un suo schiaffo al volo finisce in rete e asfalta la strada per l’azzurro, che vince comodamente il primo set per 7-2.

A differenza di quanto fatto da Caruso nel settimo gioco, quando con carattere ha ripreso il discorso ed il controllo della partita, Tomic appare scosso dal modo in cui ha perso la prima frazione. E ciò si ripercuote nei suoi turni di battuta, dove non ha più quella giusta dose di concentrazione vista a tratti nel primo set. Il primo break è un completo regalo dell’australiano, in cui non ne imbrocca una, il secondo è merito del siciliano sempre incisivo in risposta: Caruso gestisce e vola sul 5-0. Paradossalmente il gioco più combattuto della seconda frazione è l’ultimo, con Tomic che ha quattro occasioni per il 5-1, prontamente annullate dall’italiano che appena ha l’occasione chiude la partita.

La partita si decide nella resa al servizio: Caruso inizia mettendo in campo poche prime, ma tenendo comunque medie rispettabili nel primo set (23/33 i punti vinti) per poi cambiare passo nella seconda frazione, con un ottimo 13/19 complessivo, mentre Tomic concede di tutto e di più quando gli tocca cominciare lo scambio. L’azzurro vince infatti 33 punti sui 71 totali in risposta, quasi il 50%; una percentuale che a questi livelli, accompagnati poi da una solida resa al servizio come accaduto oggi, non possono fare altro che portarti al successo.

Foto: LaPresse