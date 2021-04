Lo spettacolo dell’Augusta Masters 2021 continua. I protagonisti del grande golf internazionale sono giunti alla conclusione del secondo round del Major statunitense con Justin Rose che vede assottigliarsi il margine sugli inseguitori. L’inglese, dopo una prima tornata stellare, soffre agli esordi del secondo giro, ma recupera riuscendo a chiudere alla pari con il par.

“Stavo entrando nella panic room”, scherza il britannico commentando i 4 bogey colti nelle prime buche. “Prima della buca 8 mi sono fermato. Ho pensato giustamente di essere ancora in testa al Masters e ho cambiato mentalità iniziando a giocare un match play contro il campo da golf. Ero sotto di 3 e alla 18 ho avuto un putt per vincere la mia partita 1UP. Ho chiuso con un pareggio onorevole”, commenta Rose.

“Tutto sommato è stato un risultato buono e spero di arrivare in testa fino a domenica. Questo posto mi ispira e qui può succedere di tutto. Sono qui con mia moglie e al termine delle giornate ci ritiriamo in casa per rilassarci dinanzi al fuoco del camino guardando pochissima TV per stare alla larga dalla tensione”, chiude il leader dell’Augusta Masters.

Ottimo torneo fino ad ora messo in piedi da Jordan Spieth. L’americano si dice soddisfatto e fiducioso in vista degli ultimi round roventi: “Dopo i primi due giri avrei firmato per essere 5 colpi sotto il par, e farei lo stesso per ripetere questo punteggio sabato e domenica”, commenta il numero 38 del mondo.

“Ad Augusta la forma conta relativamente. Parti alla pari con chiunque indipendentemente dagli ultimi risultati. Il vincitore può benissimo arrivare da 2 eliminazioni al cut degli ultimi eventi. Questo campo da golf è unico, i green richiedono tanta immaginazione. Spesso qui sembra di prodigarsi in qualcosa di completamente diverso”, chiude Spieth.

Foto: LaPresse