Masters 1000 Montecarlo, Salvatore Caruso non può nulla contro uno scatenato Andrey Rublev

Si ferma al secondo turno l’avventura di Salvatore Caruso al Masters1000 di Montercarlo. Troppo forte Andrey Rublev per il siciliano. E’ stata una sfida dominata per larghi tratti dal tennista russo che alla fine si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora.

Pronti via e il russo è già avanti di un break conquistato nel secondo gioco (0-2). Rublev gestisce bene i propri turni di servizio e gioca sempre in spinta. Caruso fa quel che può e nel sesto game è bravo a cancellare due palle break all’avversario (2-4). Nonostante la grinta e la voglia dell’azzurro, la superiorità tecnica e fisica del russo è evidente e in men che non si dica il numero 8 del mondo chiude 6-3.

Purtroppo il leitmotiv del match non cambia nel secondo set. Rublev sfrutta come meglio non si potrebbe la poca incisività al servizio di Caruso e mette a segno due break consecutivi che fissano il parziale sul 4-1. L’unico sussulto azzurro arriva nel sesto gioco con due palle break per ridurre le distanze, ma il russo è un cannibale e non lascia nulla all’avversario, chiudendo 6-2.

Le statistiche dipingono in maniera netta la superiorità di Rublev. Il russo ha conquistato il 75% di punti con la prima, contro il 61% dell’italiano ed il 62% con la seconda, con la quale Caruso si è fermato invece al 41%.

