Giornata di quarti di finale al Master 1000 di Montecarlo e tutta l’attenzione del tennis italiano è riposta su Fabio Fognini. Il ligure si è ritrovato sulla terra che due anni fa lo ha visto alzare al cielo il titolo più importante della carriera ed oggi se la vedrà contro il norvegese Casper Ruud, in un match che mette in palio un posto in semifinale probabilmente contro Rafa Nadal.

Un Fognini finora davvero eccellente quello visto a Montecarlo, con il nativo di Arma di Taggia che non ha ancora concesso un set agli avversari. Anche ieri un bel 2-0 a Krajinovic, ma oggi con Ruud servirà una partita attenta e senza i soliti passaggi a vuoto. Il norvegese è reduce da una battaglia infinita con Pablo Carreno Busta e ha già battuto Fabio nei due precedenti disputati. Domani, però, sarà uno sfida diversa e Fognini parte con i favori del pronostico.

La speranza del tennis italiano è ovviamente quella di rivedere in semifinale Fognini, magari proprio come due anni fa contro Rafael Nadal. Lo spagnolo si è dimostrato il solito schiacciasassi, dominando contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ma adesso nei quarti lo aspetta Andrey Rublev. Un match che promette spettacolo, con il russo che può impensierire il maiorchino. Il numero sette del mondo ha sconfitto ieri Roberto Bautista Agut al termine di una sfida entusiasmante e potrebbe anche pagare queste fatiche contro un Nadal che arriva tirato a lucido.

Nella parte alta il super favorito per arrivare in finale è ovviamente Stefanos Tsitsipas. Il greco affronterà la sorpresa spagnola Alejandro Davidovich Fokina, che sogna di raggiungere la sua prima semifinale della carriera in un Masters 1000. La semifinale è anche il grande obiettivo del belga David Goffin e del britannico Daniel Evans, capace ieri di eliminare il numero uno del mondo Novak Djokovic e di regalarsi una chance che può cambiargli la carriera.

