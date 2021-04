Tre medaglie, tutte di bronzo, per la Nazionale italiana di lotta agli Europei che si sono svolti in settimana in quel di Varsavia (Polonia). Terzi posti timbrati Frank Chamizo, unico italiano al momento qualificato ai Giochi di Tokyo, Dalma Caneva e Nikoloz Kakhelashvili, con questi ultimi due che proveranno a centrare il pass per le Olimpiadi nell’ultimo appuntamento a livello continentale.

Le parole di Lucio Caneva, direttore tecnico azzurro, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Questi Europei ci sono serviti come test, avevamo bisogno di verificare lo stato di forma visto l’imminente impegno che ci aspetta: dal 6 al 9 maggio a Sofia affronteremo il Torneo di Qualificazione Olimpica, l’ultima chance per conquistare i pass per Tokyo”.

Prosegue: “Siamo soddisfatti dell’andamento della rassegna continentale, le tre medaglie potevano essere anche quattro, ad ogni modo siamo contenti del buono stato di forma. Ci auguriamo di poter arrivare al top settimana prossima per poter affiancare a Frank qualche compagno di viaggio”.

Foto LiveMedia/Luigi Mariani