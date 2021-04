LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 100-107, EuroCup in DIRETTA: i russi vanno in finale ed in Eurolega

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Non bastano 25 punti di Teodosic e 24 di Belinelli. La Virtus subisce ben 107 punti e perde la seconda partita della sua EuroCup. Unics trascinato dai 24 punti di Smith, 22 di White e 20 di Brown.

E’ FINITA! E’ una serata amarissima per la Virtus. Lo Unics Kazan vince gara-3, va in finale e soprattutto conquista l’accesso all’Eurolega.

100-107 Due liberi di Theodore.

100-105 Tripla di Belinelli, ma ormai è finita.

97-105 Due liberi di Smith.

97-103 Bologna non riesce a far fallo e Wolters vola in contropiede.

97-101 Tripla di Adams

94-101 Due liberi di White. 22 secondi alla fine. Serve un miracolo alla Virtus.

94-99 Due liberi di Teodosic. 24 secondi alla fine.

92-99 Tripla di Canaan praticamente da centrocampo. Che mazzata per la Virtus.

92-96 Altri due liberi di Bellinelli. 1.17 alla fine e timeout Kazan.

90-96 Tre liberi del Beli. 1.40 alla fine.

Altri tre liberi regalati alla Virtus da White sul tiro di Belinelli.

87-96 Smith con l’arresto e tiro.

87-94 Dentro i liberi del serbo. Due minuti alla fine.

Fallo di Canaan sul tiro da tre di Teodosic.

84-94 Tripla pesantissima di Wolters.

84-91 Arresto e tiro di Adams.

82-91 Due liberi di Wolters. Tre minuti alla fine.

82-89 White con l’appoggio al tabellone.

82-87 Belinelli sbaglia la tripla ma segue l’errore e segna due punti importanti. Timeout per Kazan.

80-87 Appoggio al ferro di White.

80-85 Weems con un tap in fondamentale.

78-85 Tripla incredibile di Smith. Cinque minuti alla fine. Momento durissimo per la Virtus.

78-82 Un solo libero questa volta per Hunter.

77-82 Tripla di Whiter.

77-79 Ancora Hunter perfetto dalla lunetta.

75-79 Due liberi di Hunter. Sette minuti alla fine.

73-79 Due liberi di White.

73-77 Ancora Brown a fare male in post.

73-75 BELINELLIIIIII!

70-75 Pazzesco canestro di Wolters.

70-73 TRIPLA DI ADAMS!

FINISCE IL TERZO QUARTO! La Virtus ha dieci minuti per rimontare e volare in finale. Una frazione complicata per Bologna, che ha rischiato di crollare, ma è rimasta ancora in partita.

67-73 Arresto e tiro pazzesco di Smith.

Palla persa da Ricci. 32 secondi alla fine.

67-71 Due liberi di Adams. Un minuto ala fine del quarto.

65-71 Un solo libero per Brown.

65-70 Due liberi importantissimi di Teodosic.

63-70 Holland sulla sirena dei 24 secondi.

Il serbo sbaglia clamorosamente il libero.

63-68 PAZZESCO TEODOSIC! Una magia sul fallo di Smith.

61-68 Interferenza di Brown che regala due punti a Bologna.

59-68 Due liberi di Smith.

59-66 Hunter con la rubata e la schiacciata in solitaria.

57-66 Un solo libero per Ricci che almeno smuove l’attacco bolognese.

56-66 Brown con il piazzato del +10. Tre minuti a fine terzo quarto.

Altra palla persa della Virtus e fallo di Belinelli.

Lo Unics per fortuna non trova la tripla del +11.

Markovic commette fallo ed è il quarto per il serbo.

56-64 Smith con l’arresto e tiro. La Virtus deve reagire. Cinque minuti alla fine del quarto.

56-62 Brown con un jumpr davvero bellissimo.

56-60 Weems strappa il rimbalzo e segna due punti fondamentali.

54-60 Holland buca la difesa e trova il +6. Timeout per la Virtus.

54-58 Appoggio al vetro di White.

54-56 Ancora Teodosic a tenere incollata la Virtus.

52-56 Tripla di Smith

52-53 Super canestro in penetrazione di Wolters.

52-51 TEODOSIC! Tripla dall’angolo.

49-51 Tripla di Holland.

49-48 Un libero per Gamble.

48-48 I primi due punti del secondo tempo sono di Brown.

SI RIPARTE!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Virtus avanti di due punti all’intervallo. 11 punti per Teodosic e Belinelli.

48-46 2/3 di Belinelli dalla lunetta. Ultimo tiro per lo Unics.

46-46 Due liberi di Holland. 29 secondi all’intervallo e timeout per Bologna.

46-44 Due liberi di Brown.

46-42 Tripla clamorosa di Hunter.

43-42 Theodore alza per Brown che appoggia al ferro.

43-40 Un solo libero per Hunter.

42-40 White con la penetrazione in sottomano.

42-38 MARKOVIC DA CENTROCAMPO!

39-38 Brown con il gioco da tre punti.

39-35 Arresto e tiro perfetto di Belinelli.

37-35 Due liberi ancora del fenomeno serbo.

35-35 TEODOSIC! Tripla del pareggio.

32-35 Tripla di Canaan.

32-32 Arresto e tiro di Belinelli. Cinque minuti all’intervallo.

Preoccupazione in casa Unics perchè Morgan è crollato a terra dopo una brutta distorsione del ginocchio.

30-29 TRIPLA DI BELINELLI!

27-29 1/2 di Morgan dalla lunetta.

27-28 Primi due del match per Marco Belinelli.

25-28 Tripla clamorosa di Smith e primo vantaggio dello Unics.

Tanti errori in attacco da entrambe le parti.

25-25 Arresto e tiro di White. Si muove solo la retina.

25-23 Due liberi di Abass.

23-23 Splendido canestro di Smith.

23-21 Bella azione e schiacciata di Alibegovic.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Grande intensità e parità al tabellone dopo i primi dieci minuti.

21-21 Brown ruba palla e firma il pari. 35 secondi alla fine del primo quarto.

21-19 Tripla di Walters!

21-16 Due liberi di Alibegovic.

19-16 Due liberi di Brown. Kazan torna a -3.

19-14 Tripla di Wolters. Timeout per Bologna. Due minuti a fine primo quarto.

19-11 Altra rubata della Virtus e Alibegovic schiaccia in contropiede.

17-11 Anche Hunter fa 2/2 dalla lunetta.

15-11 Due liberi di Holland.

15-9 Grande palla di Teodosic e appoggio al vetro di Ricci.

13-9 Tripla di Holland.

13-6 Weems appoggia al vetro.

Doppio antisportivo sul campo. Rimessa per lo Unics.

Gli arbitri stanno rivedendo un contatto tra Markovic e Theodore.

11-6 Weems con il tap in offensivo. Timeout per Kazan. Sei minuti alla fine del primo quarto.

Quattro palle perse consecutive tra Virtus e Unics. C’è tanta tensione

9-6 Si segna solo da tre punti. Ora bomba di Ricci!

6-6 TEODOSIC! Sempre lui!

3-6 Tripla anche di White.

3-3 Canaan replica dall’angolo.

3-0 Subito la tripla di Teodosic.

SI COMINCIA!

20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

20.36: In gara-2 gli emiliani hanno dovuto inseguire con Kazan anche sul +18, prima della rimonta delle Vnere, che sono riuscite a pareggiare, con il finale, però, che ha premiato i russi

20.31: Decisivo in gara 1 è stato decisivo uno strepitoso Milos Teodisic, che ha guidato la Virtus con 27 punti e 5 assist, trovando anche i canestri della vittoria negli ultimi minuti.

20.25: Sono state due partite finora davvero molto equilibrate quelle tra Virtus e Unics. In entrambi i casi la squadra che ha vinto si è imposta di soli quattro punti.

20.21: Una partita che vale doppio. Le finaliste di EuroCup, infatti, riceveranno una wild card per la prossima Eurolega. Un obiettivo da sempre dichiarato per la Virtus Bologna.

20.18: E’ la grande notte della Virtus Bologna. Una gara-3 che vale una stagione, con le Vnere che vincendo volerebbero in finale di EuroCup e anche nella prossima Eurolega.

20.15: Buonasera! Cominciamo la diretta di Virtus Bologna-Unics Kazan.

La presentazione del match

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Unics Kazan, gara-3 delle semifinali di EuroCup 2021. La squadra di Djordjevic va a caccia della finale e anche di un posto nella prossima Eurolega.

Le finaliste di EuroCup, infatti, giocheranno in Eurolega il prossimo anno e questa gara-3 è dunque fondamentale per il futuro della Virtus. Un match da dentro o fuori. Una vittoria a testa sino a ora per le due squadre, entrambe di 4 punti, a dimostrazione del grande equilibrio

I primi due match hanno visto Bologna e Kazan imporsi nei rispettivi match casalinghi, entrambe le volte di quattro punti. Decisivo in gara 1 è stato il solito Milos Teodisic, che ha guidato la Virtus con 27 punti e 5 assist; mentre in gara-2 gli emiliani hanno dovuto inseguire con Kazan anche sul +18, prima della rimonta delle Vnere, che sono riuscite a pareggiare, con il finale, però, che ha premiato i russi.

La palla a due di Virtus Bologna-Unics Kazan, gara-3 delle semifinali di EuroCup 2021, è in programma alle ore 20.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

