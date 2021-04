LIVE Pesaro-Olimpia Milano 81-88, Serie A basket in DIRETTA: LeDay e Micov chiudono la rimonta, Milano espugna Pesaro e allunga in vetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida del ventinovesimo turno della Serie A di e buona giornata!

Vince, dunque, l’Olimpia Milano in casa di Pesaro e allunga in vetta alla Serie A 2021 di basket. Per Pesaro, invece, addio sogni playoff.

81-88 Due su due per LeDay dalla lunetta a chiudere la partita!

81-86 Due su due per Roll in lunetta

81-84 Tripla di Massenat che riapre il match!

78-84 Tripla di LeDay e Milano vola a +6 a 40 secondi dalla fine!

78-81 Due su due ai liberi di Biligha

78-79 Due su due ai liberi per Tambone

76-79 Tripla di Micov e torna avanti Milano!

76-76 A segno il libero aggiuntivo e pareggio a 140 secondi dalla fine!

75-76 Canestro di Massenat che subisce anche fallo

73-76 Due su due per LeDay in lunetta

73-74 Tripla di Robinson e Pesaro torna a -1!

70-74 Uno su due ai liberi per LeDay

70-73 Canestro di Robinson

68-73 Tripla di LeDay!

68-70 Tripla di Tambone!

65-70 Canestro di LeDay

65-68 Canestro di Robinson e Pesaro che torna a -3

63-68 Primo punti del quarto per Pesaro con Cain

61-68 Tripla di Micov e Milano allunga sul +7!

61-65 Due su due ai liberi per Shields

61-63 Uno su due per Biligha dalla piazzola

61-62 Due su due di Biligha e sorpasso Olimpia!

61-60 Due su due ai liberi per LeDay

61-58 Tripla di Roll e Milano torna a -3!

61-55 Canestro di Robinson

59-55 Libero aggiuntivo per Punter

59-54 Tripla di Punter! E anche fallo subito!

59-51 Canestro di LeDay

59-49 Uno su due ai liberi per LeDay

59-48 Canestro di Cain

57-48 Risponde Milano con la tripla di LeDay!

57-45 Tripla di Robinson!

54-45 Canestro di Roll

54-43 Tripla di Robinson e nuova doppia cifra di vantaggio Pesaro!

51-43 Tripla di Drell!

48-43 Tripla di Cinciarini!

48-40 Due su due ai liberi per Robinson

46-40 Tripla di Roll!

46-37 Schiacciata di Filipovity

44-37 Uno su due ai liberi per LeDay

44-36 Tripla di Drell per l’avvio del secondo tempo!

41-36 Tripla di Shields e Milano che chiude il primo tempo a -5!

41-33 Canestro di Filloy

39-33 Ancora Shields a canestro

39-31 Canestro di Filloy

37-31 Due su due ai liberi per Shields

37-29 Canestro di Shields

37-27 Canestro di Micov

37-25 Canestro di Massenat

35-25 Si sblocca Pesaro con Cain

33-25 Canestro di Micov e parziale di 11-2 in questo quarto

33-23 Canestro di Cinciarini per il -10 Milano

33-21 Canestro di Micov dopo una serie di errori da entrambe le parti

33-19 Canestro di Shields

33-17 Canestro di Zanotti

31-17 Tripla di Shields e Milano si sblocca dalla distanza!

31-14 Palla persa di Shields e canestro di Filloy

29-14 Canestro di Zanotti

27-14 Due su due ai liberi per Brooks

27-12 Canestro di Drell e Pesaro che resta avanti grazie al 6/8 da tre punti

25-12 Canestro di Punter

25-10 Tripla di Filloy!!! e +15 Pesaro

22-10 Tripla di Drell e Pesaro che supera la doppia cifra di vantaggio!

19-10 Tripla di Filloy!!

16-10 Canestro di Biligha

16-8 Uno su due ai liberi per Cain

15-8 Tripla di Robinson e massimo vantaggio Pesaro!

12-8 Canestro di Cain che ferma il miniparziale di Milano

10-8 Uno su due ai liberi per Micov

10-7 Canestro di Micov che appena entrato porta a casa un fallo subito e due punti

10-5 Canestro di Drell e +5 per i padroni di casa

8-5 Canestro di Massenat e riallunga Pesaro

6-5 Canestro di Roll

6-3 Tripla di Drell!!

3-3 Canestro di Roll

3-1 Tripla di Filipovity!!

0-1 Uno su due ai liberi per Tarczewski

0-0 Prima chance per Milano che subisce fallo

11.57 Tutto pronto per la palla a due

11.55 Nel match d’andata al Forum di Assago l’Olimpia si è imposta 97-93 contro Pesaro.

11.50 Milano, invece, ha riconquistato settimana scorsa il primo posto in classifica e punta a mantenerlo, anche se i ragazzi di Messina devono pensare anche all’impegno di Eurolega mercoledì a Monaco di Baviera.

11.45 Pesaro arriva all’appuntamento in undicesima posizione e deve vincere per restare in corsa per i playoff, ma arriva anche da sette sconfitte nelle ultime otto partite.

11.40 Buongiorno a tutti per la diretta live di Pesaro-Milano, valido come match del ventinovesimo turno della Serie A di basket.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida del ventinovesimo turno della Serie A 2020-2021 di basket tra il Carpegna Prosciutto Pesaro e l’A|X Armani Exchange Milano.

La sfida vede di fronte l’Olimpia Milano che punta a conquistare il primo posto finale nella stagione regolare, ma che si presenta a Pesaro con la mente già rivolta all’Eurolega, dove mercoledì sera a Monaco di Baviera avrà la prima occasione di chiudere la serie con il Bayern e conquistare le Final Four. Messina, dunque, vorrà conferme sul parquet dai suoi uomini, ma anche dosando minutaggio e impegno di quei giocatori che dovranno fare la differenza in Europa.

Di contro, invece, Pesaro è nel limbo tra playoff e retrocessione. Con 20 punti in classifica, infatti, i marchigiani attualmente sono undicesimi in classifica, a soli due punti dall’ottavo posto occupato da Cremona, ma a quattro lunghezze da Cantù, oggi ultima. Vincere con Milano significherebbe salvezza matematica per i ragazzi di Repesa e continuare a sognare l’accesso ai quarti di finale, mentre una sconfitta li taglierebbe fuori dalla postseason e dovrebbero guardarsi le spalle.

La sfida tra Pesaro e Milano inizierà alle ore 12:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

