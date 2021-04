LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 86-83, Eurolega basket in DIRETTA: milanesi sconfitti al supplementare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Decisivi per i greci i 17 punti di Hezonja, ma anche i 14 di Papapetrou e Papagiannis. A Milano non bastano i 15 punti di Vladimir Micov.

Un ko che pregiudica la corsa al terzo posto e che porta Milano nella prossima partita a dover vincere per forza per provare ad avere il fattore campo nei quarti.

FINISCE QUI! Milano subisce una clamorosa rimonta da parte del Panathinaikos e perde al supplementare per 86-83.

Incredibile Datome ha avuto la palla del secondo supplementare dopo lo 0/2 di Papagiannis, ma ha sbagliato il tiro del pareggio

Milano prova a recuperare palla, ma non riesce. Cinciarini fa fallo.

86-83 Tre liberi di Datome. 18 secondi alla fine.

86-80 Tripla di Micov. 40 secondi alla fine.

85-77 Due liberi di Micov.

85-75 Altri due di Mack.

83-75 Mack trova altri due punti in penetrazione.

81-75 Due liberi di Datome. Mancano due minuti.

81-73 Papapetrou mette una gran tripla. Due minuti e mezzo alla fine.

78-73 White con il sottomano del +5.

76-73 Due liberi di LeDay.

76-71 Tripla anche di Mack.

73-71 Un solo libero per Tarczewski.

73-70 Tripla incredibile di Hezonja.

SI VA AI SUPPLEMENTARI!

Milano perde palla sulla rimessa. Rimessa sotto canestro per il Pana. Un secondo alla fine.

70-70 Hezonja! Canestro incredibile sottomano del croato. Un secondo alla fine.

68-70 Un solo libero per Punter. Sette secondi alla fine.

Mack con un errore preziosissimo per Milano.

Shields sbaglia la tripla della vittoria.

68-69 Super schiacciata di Papagiannis.

66-69 Due liberi di Shields. Un minuto alla fine.

66-67 Papagiannis vola a rimbalzo ma sbaglia poi il libero del pareggio.

Punter sbaglia una comoda tripla frontale.

64-67 Tripla di White dall’angolo.

61-67 Schiacciata di Papagiannis.

Ancora due attacchi di Milano senza segnare. Timeout nella partita.

Milano non segna praticamente più. Quattro minuti alla fine.

59-67 Splendida finta di Rodriguez e appoggio al vetro.

59-65 Rimbalzo offensivo di Bentil e canestro.

57-65 Canestro di Papapetrou con fallo di Broooks.

55-65 Super schiacciata di Tarczewski.

55-63 Tripla frontale di Papapetrou.

52-63 Tripla di Mack.

49-63 Due liberi di Shields.

49-61 Super canestro di Shields

FINISCE IL TERZO QUARTO! Il Panathinaikos prova ad accorciare quando si entra negli ultimi dieci minuti.

49-59 White firma il 2/2 dalla lunetta.

46-59 Ancora Rodriguez con la magia per Tarczewski.

46-57 Un ottimo Tarczewski strappa ancora il rimbalzo e appoggia al ferro.

46-55 Un solo libero per Papapetrou.

45-55 Tripla frontale di Hezonja. Il Pana torna sul -10.

40-55 Rodriguez con il gioco del “cameriere”

40-53 Tripla di Micov.

40-50 Due liberi di Bentil.

38-50 Bentil segna con il fallo di Brooks.

36-50 Canestro dalla linea dei liberi di Punter.

36-48 Tripla di Papapetrou.

31-48 Super schiacciata di LeDay.

31-46 Bentil con il gancione.

SI RIPARTE!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! L’Olimpia è in totale controllo ad Atene!

29-46 RODRIGUEEEEEEEZ! Lo spagnolo brucia la sirena

29-44 Schiacciata in contropiede solitario di Mitoglou.

27-44 Sottomano vincente di Rodriguez.

27-42 Bel canestro di Papapetrou. Un minuto alla fine del quarto.

25-42 Bentil con la tripla frontale.

22-42 Tripla dall’angolo di LeDay.

22-39 Hines strappa il rimbalzo e appoggia al vetro.

20-37 Tarczewski si prende ancora un bel rimbalzo offensivo e appoggia al ferro.

20-35 Punter vola in contropiede e segna il +15.

20-33 Dentro anche il libero supplementare.

19-33 Bentil segna con il fallo di Brooks.

17-33 Azione strepitosa di Milano e tripla dall’angolo di Micov

17-30 Altra magia di Rodriguez ed altra schiacciata di Tarczewski.

15-28 Schiacciata di Tarczewski dopo una scorribanda di Rodriguez.

E’ stato annullato il canestro di Tarczewski, che era arrivato dopo il suono della sirena.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Dominio di Milano in questi primi dieci minuti con la squadra di Messina che ha già preso un buon margine di vantaggio.

15-28 TARCZEWSKI SULLA SIRENA! Rimbalzo offensivo e tap in proprio sulla sirena.

15-26 Anche Hezonja trova due comodi punti.

13-26 Facile penetrazione di Rodriguez

13-24 1/2 di Tarczewski dalla lunetta.

13-23 Penetrazione con rovesciata di Hezonja.

9-23 Altra tripla di Milano! Questa volta di Shields.

9-20 Tripla di Nedovic. Tre minuti alla fine del primo quarto.

6-20 PUNTEEEEEEEEER! Milano tenta subito l’allungo decisivo.

6-17 SHIELDS! Tripla dall’angolo dell’americano.

6-14 2/3 dalla lunetta per Hezonja.

4-14 Piazzato di Micov. Partenza perfetta per Milano.

4-12 PUNTEEEER! TRIPLAAAA!

4-9 TRIPLA DI LEDAY!

4-6 Piazzato di Papagiannis.

2-6 LeDay trova il tap in volo.

2-4 Appoggio al vetro di Micov.

2-2 Arresto e tiro di Kevin Punter, si muove solo la retina.

2-0 Super canestro di Papagiannis.

20.00: SI COMINCIA!

19.55: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

19.51: Milano guarda con interesse anche ad altre partite ed in particolare a quella tra Baskonia ed Efes.

19.45: Le parole di Ettore Messina sulla gara di oggi “Ci siamo goduti la vittoria di Belgrado che ci ha qualificato per i playoff, ma sfortunatamente non c’è altro tempo per celebrare perché ci attende subito un’altra partita difficile, importante per determinare la nostra posizione nella griglia dei playoff. Attaccare i loro cambi difensivi e i rimbalzi saranno le chiavi per poter battere il Panathinaikos, assieme al recupero delle energie che dovranno essere del livello adeguato alla difficoltà dell’impegno”

19.38: L’Olimpia è reduce dalla vittoria di Belgrado, mentre il Panathinaikos è stato nettamente sconfitto dal Baskonia.

19.33: Milano ha già centrato la qualificazione ai playoff, ma deve vincere per mantenere il quarto posto (quindi il fattore campo ai quarti) e attaccare anche il terzo dell’Efes.

19.30: Buonasera cominciamo la diretta di Panathinaikos-Olimpia Milano

La presentazione del match

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Dopo aver centrato la qualificazione ai playoff, la squadra di Messina ora punta ad avere il fattore campo.

Milano ha staccato il biglietto per i playoff grazie al successo a Belgrado contro la Stella Rossa. Una vittoria netta per l’Olimpia che si è confermata al quarto posto in classifica, ma sempre a pari merito con il Fenerbahce ed ad un successo di distanza dall’Efes, che sarà l’avversaria di Milano proprio nell’ultima giornata la prossima settimana.

Proprio per questo motivo l’Olimpia deve vincere in quel di Atene contro un Panathinaikos già eliminato, ma che ha battuto all’andata Milano al Forum. Servirà attenzione e la squadra di Messina non deve avere passi falsi, perchè avere il fattore campo nella sfida dei quarti di finale può essere decisivo per sognare addirittura le Final Four.

La palla a due di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima giornata dell’Eurolega 2020-2021, è in programma alle ore 20.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo