LIVE Napoli-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: ci prova Fabian Ruiz!

25′ Colpo di testa alto di Koulibaly.

23′ Squadre molto attente tatticamente.

21′ Punizione di Eriksen per De Vrij che di testa non trova la porta.

19′ Hakimi per Lautaro che non riesce a girare in porta.

17′ Tiro di Fabian Ruiz, para Handanovic.

15′ Napoli che prova ad attaccare nelle zone centrali del campo.

13′ Demme si alza quasi in posizione di trequartista in fase di pressing.

11′ Napoli che prova a spingere, ma l’Inter si difende bene.

9′ Handanovic anticipa Osimhen dopo un corner a favore del Napoli.

7′ Possesso palla prolungato dell’inter.

5′ Napoli che alza il baricentro e prova il pressing offensivo.

3′ Partita che inizia su ritmi lenti.

1′ Inizio della partita!

20.43 L’Inter ha trovato il successo in tutte le tre gare di Serie A giocate contro il Napoli con Antonio Conte alla guida: i nerazzurri non ottengono quattro vittorie consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato dal 2000 (sei in quel caso).

20.39 L’Inter ha vinto l’ultima partita di campionato disputata a Napoli, dopo una serie di 13 gare senza vittorie contro i campani in trasferta in Serie A (4 pareggi, 9 sconfitte): i nerazzurri non ottengono due successi di fila in terra partenopea dal 1997.

20.36 Tra le squadre affrontate più di una volta nella competizione da allenatore, l’Inter è quella contro cui Gennaro Gattuso ha la peggior media punti (0.17 a match: 1 pareggio, 5 sconfitte). Tra gli allenatori affrontati più di una volta, invece, Antonio Conte è uno dei due (al pari con Allegri) contro cui Gattuso ha sempre perso (3/3).

20.33 L’Inter viene da 11 vittorie consecutive in Serie A: solo la stessa squadra nerazzurra (17 con Mancini nel 2006/07) e la Juventus in tre occasioni (12 nel 2013/14 con Conte; 15 nel 2015/16 e 12 nel 2017/18 con Allegri) hanno registrato più successi di fila all’interno della stessa stagione nel massimo campionato.

20.29 Questa è solo la quinta volta nella sua storia che il Napoli ha vinto almeno 19 delle prime 30 partite stagionali di Serie A: nei precedenti quattro campionati ha sempre poi chiuso nei primi tre posti della classifica finale.

20.26 Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol (34 l’Inter, 31 il Napoli) nella mezz’ora finale di gara in questo campionato; in particolare, nerazzurri (19) e partenopei (16) hanno anche i migliori attacchi di questa Serie A tra il 61’ e il 75’.

20.23 Tra le prime sette squadre di questo campionato, l’Inter è quella che ha il possesso palla medio più basso (51.5%) e quella che ha completato meno dribbling (220, i nerazzurri in realtà in questa statistica sono fanalino di coda nel torneo in corso).

20.19 Tra gli attaccanti con almeno cinque gol segnati in questo campionato, solo Daniele Verde ha giocato meno gare da titolare (otto) di Victor Osimhen (nove): il nigeriano è andato a bersaglio in entrambe le ultime due partite disputate dal 1’ in Serie A.

20.16 Sei degli otto gol realizzati dall’Inter al Napoli in Serie A dal 2016/17 ad oggi, portano la firma di Lautaro Martínez (tre reti) o Romelu Lukaku (tre gol, tra cui quello che ha deciso la gara di andata).

20.13 Lautaro Martínez dell’Inter è uno dei soli cinque attaccanti con Gyasi, Simy, Barrow e João Pedro, ad essere sceso in campo in tutte le prime 30 giornate di questa Serie A.

20.10 Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano; Osimhen, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

20.05 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Napoli-Inter partita serale della Serie A Tim 2020/2021.

Gattuso non può contare sull’infortunato Ghoulam, fuori anche Ospina. Non disponibile causa squalifica Lozano, con Osimhen pronto a ricoprire il ruolo di prima punta davanti a Insigne, Zielinski e Politano. Mertens dovrebbe partire dalla panchina, Demme e Fabian Ruiz in mediana, con Meret tra i pali. Difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly ed Hysaj.

Nell’Inter si rivede Barella dopo la squalifica scontata contro il Cagliari: il centrocampista sardo titolare al centro con Eriksen e Brozovic regista. Sulle fasce corsa a tre per la fascia sinistra tra Young, Perisic e Darmian con l’ultimo favorito dopo il gol della vittoria nella scorsa giornata, a destra Hakimi, in attacco il duo Lautaro Martinez–Lukaku non si tocca dai titolari. In porta Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre il trio difensivo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Inter match della Serie A Tim 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

