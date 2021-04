LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Nagornyy firma il bis. Bartolini 9°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito durante questo intenso pomeriggio. Buon proseguimento di serata su OA Sport. Appuntamento a domani con le Finali di Specialità.

19.35 Nicola Bartolini chiude in nona posizione (80.331), Stefano Patron undicesimo (79.798).

19.32 Nikita Nagornyy si conferma Campione d’Europa all-around con 88.032. Il russo precede il connazionale David Belyavskiy (84.864) e l’ucraino Illia Kovtun (84.864). Grande vittoria per il Campione del Mondo.

19.30 Eccezionale 14.500 di Nagornny alla sbarra.

19.25 Belyavskyi timbra 13.733 alla sbarra e precede Kovtun di un punto. Saanno argento e bronzo dietro a Nagornyy, salvo serie di errori del russo.

19.20 Kovtun ha replicato brillantemente al corpo libero e opera il sorpasso: 14.166, vola davanti a Onder e ipoteca un posto sul podio. Ora mancano Belyavskyi e Nagornyy alla sbarra.

19.18 Ahmet Onder è caduto dalla sbarra! Addio sogni di gloria.

19.13 Stefano Patron si riscatta al corpo libero: 14.000 (5.2). Termina qui la gara dell’azzurra.

19.10 Nicola Bartolini chiude la sua gara con 12.966 alla sbarra.

19.05 Ora l’ultima rotazione. Nagornyy, Belyavskiy, Onder alla sbarra, Kovtun al corpo libero.

19.02 Nicola Bartolini 11mo (67.365), Stefano Patron 16mo (65.798).

19.00 Classifica prima dell’ultima rotazione. Nikita Nagornyy al comando con 73.532, David Belyavskiy insegue a 72.131. Più indietro Ahmet Onder (70.932) e Illia Kovtun (70.698).

18.58 Numero di Belyavskyi! 15.366 alle parallele!

18.57 Kovtun ottiene 13.866 alla sbarra, si sta infiammando la lotta per il podio. Attendiamo le parallele di Belyavskiy.

18.55 Il turco Ahmet Onder timbra 14.666 alle parallele e si lancia nella lotta per il podio.

18.51 Purtroppo errore di Patron alla sbarra: 10.866, compremette la sua bella gara.

18.45 Niente male il 13.866 di Bartolini alle parallele.

18.40 Nikita Nagornyy è indemoniato: 15.000 alle parallele.

18.35 Ora la quinta e penultima rotazione. Nagornyy, Belyavskyi e Onder alle parallele con Bartolini. Kovtun e Patron alla sbarra.

18.33 Stefano Patron ha recuperato tantissime posizioni con le sue parallele ed è sesto (54.932), Nicola Bartolini 13mo con 53.499.

18.31 Nikita Nagornyy è in testa dopo quattro rotazioni. Il russo primeggia con 58.532 e precede l’ucraino Illia Kovtun (56.832) e il connazionale David Belyavskiy (56.765). Più attardato il turco Ahmet Ondet (56.266).

18.28 Eccellente 14.900 di Kovtun alle parallele.

18.25 Ci involiamo verso la conclusione della quarta rotazione.

18.20 Stefano Patron spettacolare alle parallele! 14.533.

18.15 Bella reazione di Nicola Bartolini: 14.466 al volteggio.

18.10 Nagornyy si supera al volteggio: 15.000 straripante, viaggia verso il titolo dopo il 14.166 di Belyavskiy. Ma attenzione a parallele e sbarra.

18.05 Tra poco la quarta rotazione. Belyavskyi e Nagornyy aprono al volteggio, poi a seguire Bartolini, Braegger, Asil, Onder. Kovtun va alle parallele, dove c’è anche Stefano Patron.

18.02 Classifica a metà gara. Il russo Nikita Nagornyy è saldamente al comando con 43.532 e precede il connazionale David Belyavskiy (42.599) e il turco Ahmet Onder (42.566). A seguire gli ucraini Illia Kovtun (41.932) e Volodymyr Kostiuk (41.700). Stefano Patron è decimo (40.399), Nicola Bartolini 19mo (39.033).

17.56 Ci avviciniamo alla conclusione della terza rotazione, ormai siamo a metà gara.

17.53 Per Bartolini 12.633 agli anelli, paga un saltello in uscita.

17.50 Belyavskiy sottotono agli anelli (13.266), Nagornyy replica con un super 14.466 e inizia a prendere il largo. Buon 14.300 del turco Ahmet Onder, che insidia Belyavskyi. Ora Bartolini agli anelli dopo il 13.833.

17.45 Tra poco la terza rotazione. Bartolini, i russi, Onder, Asil agli anelli. Jarman alla sbarra. Patron al volteggio.

17.42 Classifica al termine della seconda rotazione. Il russo David Belyavskyi è al comando con 29.333, precede il connazionale Nikita Nagornyy (29.066) e il britannico Jake Jarman (28.599). Stefano Patron 16mo con 26.566, Nicola Bartolini 18mo (26.400) appena dietro a Pablo Braegger.

17.39 Nicola Bartolini 11.900 (4.8) al cavallo. Cade anche Pablo Braegger.

17.38 Ci avviciniamo alla conclusione della seconda rotazione, mancano il punteggio di Bartolini e l’esercizio al cavallo di Braegger.

17.36 Discreto 13.133 per Stefano Patron agli anelli.

17.34 Peccato. Nicola Bartolini è caduto dal cavallo nella parte finale dell’esercizio. Un peccato perché il resto della prova era stato valido.

17.32 Nagornyy ha un’indecisione e si ferma a 14.133, ma supera bene il cavallo. Ora Nicola Bartolini.

17.30 Ora Nagornyy al cavallo, l’attrezzo a lui meno congeniale. Deve replicare a un immenso 14.933 (6.4) di Belyaskiy.

17.25 Ora la seconda rotazione. Bartolini al cavallo con maniglie insieme ai russi, Braegger, Onder, Asil. Patron agli anelli.

17.24 Belyavskyi resta dietro con 14.400.

17.23 Nagornyy vola subito in avvio: 14.933. La replica di Belyavskiy non sembra delle migliori.

17.21 Bravissimo Nicola! 14.500 per il suo esercizioo al quadrato, in linea con quanto fatto in qualifica.

17.18 Bello l’esercizio di Nicola Bartolini, preciso sugli arrivi. Un test importante in vista della finale di specialità di domani.

17.15 Ottimo 14.733 del britannico Jake Jarman al volteggio.

17.11 Il turco Ahmet Onder ottiene un ottimo 14.600 al quadrato, 14.200 per Braegger. Il nostro Stefano Patron parte con 13.433 al cavallo. Ora i due favoriti della vigilia.

17.08 Si sono esibiti Braegger e Asil con due buone prove al corpo libero. Attendiamo i punteggi.

17.00 INIZIA LA FINALE.

16.56 Nicola Bartolini si esibirà per ultimo al corpo libero, attrezzo in cui è qualificato alla Finale di Specialità. Prima di lui gli altri big in lotta per il podio: lo svizzero Pablo Braeger, i turchi Adem Asil e Ahmet Onder, i russi David Belyavskyi e Nikita Nagornyy. Il nostro Stefano Patron si esibirà per primo al cavallo con maniglie.

16.53 Gli atleti stanno completando i minuti di riscaldamento, tra poco inizierà la gara.

16.50 In gara anche Stefano Patron, 13mo in eliminatoria e in lizza per una top-10. Attenzione all’ucraino lllia Kovtun.

16.48 Il nostro Nicola Bartolini, ottavo in qualifica, si presenta per ottenere un bel risultato: la top-5 potrebbe essere alla sua portata.

16.45 Per il bronzo si preannuncia una lotta più aperta tra lo svizzero Pablo Braegger e i turchi Ahmet Onder e Adem Asil.

16.43 Il russo Davide Belyavskiy sembra il più accredito per l’argento.

16.40 Il russo Nikita Nagornyy ha dominato le qualificazioni e vuole giganteggiare come da pronostico. Il Campione del Mondo e Campione d’Europa in carica punta a confermarsi sul trono e sembra non potersi essere sconfitto. Il 24enne è straripante al corpo libero e alle parallele, non tralascia nulla agli anelli e ha un volteggio di qualità.

16.37 La gara incomincerà alle ore 17.00 alla Jakobshalle di Basilea (Svizzera), si preannuncia un’intensa battaglia nel concorso generale individuale. Poco fa la russa Viktoriia Listunova ha vinto il titolo battendo la connazionale Angelina Melnikova, terza la britannica Jessica Gadirova, sesta Martina Maggio.

16.35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around maschile degli Europei 2021 di ginnastica artistica.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around maschile degli Europei 2021 di ginnastica artistica. A Basilea (Svizzera) si torna in pedana dopo l’atto conclusivo femminile, gli uomini sono pronti per darsi battaglia per la conquista dello scettro sul giro completo. Il concorso generale individuale si preannuncia particolarmente infuoco e avvincente, anche se sembra esserci un grande favorito della vigilia.

Il russo Nikita Nagornyy ha dominato le qualificazioni e vuole giganteggiare come da pronostico. Il Campione del Mondo e Campione d’Europa in carica punta a confermarsi sul trono e sembra non potersi essere sconfitto. Il 24enne è straripante al corpo libero e alle parallele, non tralascia nulla agli anelli e ha un volteggio di qualità. Soltanto un suo errore, unito a una prova impeccabile del suo connazionale David Belyavskyi, potrebbero riaprire il dicorso.

Per il bronzo si preannuncia una lotta più aperta tra lo svizzero Pablo Braegger e i turchi Ahmet Onder e Adem Asil. Il nostro Nicola Bartolini, ottavo in qualifica, si presenta per ottenere un bel risultato: la top-5 potrebbe essere alla sua portata. In gara anche Stefano Patron, 13mo in eliminatoria e in lizza per una top-10. Attenzione all’ucraino lllia Kovtun.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale all-around maschile degli Europei 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Simone Ferraro/FGI