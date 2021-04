Liegi-Bastogne-Liegi oggi: orario, tv, programma, percorso, streaming, favoriti

La Liegi-Bastogne-Liegi 2021, la centosettesima edizione della più prestigiosa tra le tre classiche delle Ardenne, nonché la manifestazione più antica del calendario World Tour, si terrà oggi. I migliori corridori al mondo si sfideranno sulle aspre cotes della Vallonia, in una delle gare in linea più dure in assoluto. Al via ci saranno tanti grandissimi nomi e lo spettacolo è praticamente assicurato.

IL PERCORSO

Il tracciato della Liegi-Bastogne-Liegi 2021 misura ben 259 chilometri e presenta, al suo interno, la bellezza di undici cotes. Il tratto chiave del percorso della Doyenne, che ricordiamo essere stato rinnovato nel 2019, inizia al chilometro 223 e prevede, nell’ordine, le scalate della Cote de la Redoute, l’erta simbolo della classica belga, della Cotes de Forges e de la Roche-Aux-Faucons. Dallo scollinamento di quest’ultima mancheranno circa dieci chilometri al traguardo.

I FAVORITI

Tre sono i grandi favoriti della viglia: il campione uscente Primoz Roglic, il vincitore della Freccia Vallone, nonché campione del Mondo in carica, Julian Alaphilippe e il re dell’ultimo Tour de France Tadej Pogacar. Ad ogni modo, i fuoriclasse citati dovranno fare attenzione ad outsider molto insidiosi come il quattro volte vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi Alejandro Valverde, il teutonico Maximilian Schachmann, terzo classificato all’Amstel Gold Race, l’elvetico Marc Hirschi, secondo alla Doyenne nel 2020, e i francesi David Gaudu e Warren Barguil.

DOVE VEDERE IN TV LA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2021

La Liegi-Bastogne-Liegi 2021 verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e su Rai Sport HD. Inoltre, sarà possibile seguirla in streaming su Eurosport Player e Rai Play. OA Sport, infine, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale e integrale dell’evento, dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante della Doyenne.



IL PROGRAMMA DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2021

Orario partenza: 10.15

Diretta TV: Eurosport 1 e Rai Sport HD

Diretta streaming: Eurosport Player e Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse