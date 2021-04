Il karate è pronto a tornare a fare sul serio con la prima tappa della Premier League 2021, in programma a Lisbona tra venerdì 30 aprile e domenica 2 maggio. In realtà, però, il focus degli atleti è già sulle Olimpiadi di Tokyo 2021, appuntamento reso ancora più prestigioso dal fatto che sarà la prima volta del karate ai Giochi. Andiamo a presentare la situazione degli azzurri in vista della rassegna nipponica.

Partiamo da chi ha già conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo. L’Italia è già certa di poter contare su tre rappresentanti di alto livello: Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata e Luigi Busà nel kumite -75 kg. La 33enne nata a Genova occupa attualmente la terza posizione del ranking di categoria, alle spalle solamente della spagnola Sandra Sanchez Jaime e dalla giapponese Kiyou Shimizu. Busato, invece, è sesto nel ranking guidato dalla spagnolo Damian Hugo Quintero Capdevila, mentre Luigi Busà è secondo nei -75 kg dietro soltanto all’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh.

Oltre ai tre atleti già qualificati, ci sono diversi altri ragazzi che l’Italia spera di poter portare a Tokyo. In ambito maschile, la storia più eclatante è quella di Angelo Crescenzo, che aveva già ottenuto il pass per il Giappone che è stato però congelato e rimesso in bilico: il campione del mondo è terzo nei -67 kg, categoria in cui spera di giocarsela anche Luca Maresca (attualmente nono). Credono alle Olimpiadi anche Simone Marino e Michele Martina, rispettivamente 21esimo e 25esimo nei +75 kg e ancorati alla speranza del preolimpico.

In ambito femminile, nella categoria -55 kg da segnalare il diciottesimo posto di Sara Cardin, grande lottatrice che si giocherà tutte le sue carte per un posto a Tokyo. Nei -61 kg la rappresentante italiana che può crederci è Laura Pasqua, tredicesima nel ranking. Nei +61 kg, invece, c’è Silvia Semeraro al settimo posto e con tanta voglia di andare a prendersi il pass. Ricordiamo che i ranking verranno chiusi dopo i Campionati Europei in programma dal 19 al 23 maggio a Porec (Croazia), mentre l’ultima possibilità di qualifica sarà poi il Torneo preolimpico in programma dall’11 al 13 giugno a Parigi.

Foto: FIJLKAM