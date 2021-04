Manuel Lombardo continua ad incantare in quel di Lisbona e mette a segno un altro successo strepitoso, imponendosi in semifinale sul portoghese Joao Crisostomo e conquistando la qualificazione per la finalissima dei 66 kg ai Campionati Europei 2021 di judo. Dopo Odette Giuffrida, capace di raggiungere l’atto conclusivo nei 52 kg, l’Italia è quindi già certa di chiudere questa prima giornata di gara con all’attivo due medaglie.

Il 22enne piemontese, che in precedenza nel suo cammino aveva regolato il croato Robert Klacar ed il belga Kenneth Van Gansbeke, si è reso protagonista di una prestazione sensazionale avendo la meglio anche sul padrone di casa lusitano Joao Crisostomo (giustiziere ai quarti dello spagnolo Gaitero Martin, n.3 del seeding).

Lombardo non ha avuto bisogno di prendere le misure al rivale, provando un primo attacco dopo pochi secondi e trovando l’ippon decisivo dopo appena 31″ di incontro con una proiezione meravigliosa che non ha lasciato scampo a Crisostomo. Per l’azzurro si profila adesso una finale di livello stellare contro il georgiano Vazha Margvelashvili, n.2 del ranking mondiale e prima testa di serie del seeding a Lisbona.

