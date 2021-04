Judo, Europei: Manuel Lombardo non sbaglia al rientro e passa ai quarti di finale insieme ad Angelo Pantano

Buona la prima al rientro dall’infortunio per Manuel Lombardo, che raggiunge a Lisbona i quarti di finale ai Campionati Europei Senior 2021 di judo e soprattutto torna a vincere un incontro ufficiale dopo 16 mesi di digiuno. Il torinese, n.3 al mondo nei 66 kg, si è imposto abbastanza agevolmente sul croato Robert Klacar per ippon (osaekomi di 20″) dopo 1’40” di combattimento. Al prossimo turno se la vedrà con il belga Kenneth Van Gansbeke per provare a raggiungere le semifinali.

Bellissimo percorso nei 60 kg per Angelo Pantano, capace di entrare tra i migliori 8 d’Europa per la seconda edizione consecutiva (fu 7° a Praga 2020). Il 23enne azzurro si è sbarazzato al primo turno del ceco David Pulkrabek con uno splendido ippon – dopo essere passato in svantaggio di un waza-ari – a 1’03” dalla fine dei regolamentari, per poi avere la meglio agli ottavi sull’ucraino Artem Lesiuk per waza-ari al Golden Score.

Buona prestazione e un pizzico di rammarico per il risultato finale da parte di Alessandro Aramu, eliminato agli ottavi di finale dall’ostico francese Walide Khyar per waza-ari in un combattimento molto equilibrato (due shido per parte) dopo aver avuto la meglio nel match d’esordio con il tedesco Maximilian Heyder (costretto alla resa per infortunio, dopo essere passato in svantaggio di un waza-ari).

Niente da fare, nei 66 kg, anche per Mattia Miceli, sconfitto al primo turno dal forte ucraino Bogdan Iadov (n.8 del seeding) con un doppio waza-ari in due minuti di incontro. Per il campione europeo Under 23 in carica si trattava della prima partecipazione in una rassegna continentale senior.

