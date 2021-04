Il progetto della Super Lega di calcio perde altri pezzi e la sensazione è che ci si trovi ai titoli di coda, dopo quanto è accaduto nelle ultime ore con l’uscita di scena dei club inglesi e le dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Ebbene, la novità è che la JP Morgan (multinazionale americana di servizi finanziari) ha annunciato di abbandonare l’iniziativa e di non voler dar seguito al finanziamento del nuovo torneo riservato alle squadre d’elite del Vecchio Continente. In un comunicato, infatti, si è detto piuttosto chiaramente che l’impatto del progetto è stato valutato male.

“Abbiamo chiaramente valutato male come questa operazione sarebbe stata percepita dal mondo del calcio in generale e l’impatto che avrebbe avuto in futuro. Impareremo da ciò“, viene precisato nella nota della banca americana. In un primo momento, infatti, era emerso che i club coinvolti nella costituzione della Super Lega avrebbero ricevuto 3,5 miliardi di euro per supportare i loro piani di investimento infrastrutturale e fronteggiare l’impatto dell’emergenza sanitaria. Ad assicurare il tutto dal punto di vista finanziario era stata proprio la JP Morgan. Stando a quanto riferisce il Financial Times, si sarebbe trattato di un prestito a lungo termine (23 anni) con tasso del 2-3%.

Fine dei giochi? La sensazione è questa, ma attendiamo nuovi sviluppi.

Foto: LaPresse