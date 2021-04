Italia-Norvegia e Italia-Scozia curling oggi: orari, tv, programma, streaming Mondiali 2021

Oggi mercoledì 7 aprile proseguono i Mondiali 2021 di curling maschile. L’Italia è in piena lotta per la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 (riservata alle migliori sei classificate del round robin) e si gioca davvero molto nelle due partite odierne, contro avversari diretti per il pass a cinque cerchi. Serviranno due vittorie per continuare a sognare in grande, l’obiettivo è difficile da raggiungere ma non impossibile per la nostra Nazionale. Gli azzurri affronteranno la Norvegia e la Scozia.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella scenderanno sul ghiaccio alle ore 22.00 contro la Norvegia. Alle ore 03.00 italiane di giovedì 8 aprile, invece, la nostra Nazionale incrocerà la Scozia. L’obiettivo è quello di portare a casa due vittorie, battendo due avversarie dirette per il pass olimpico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Norvegia e Italia-Scozia ai Mondiali 2021 di curling maschile. Gli orari sono italiani (a Calgary sono indietro otto ore rispetto a noi).

MONDIALI CURLING 2021: LE PARTITE DELL’ITALIA OGGI

MERCOLEDÌ 7 APRILE:

22.00 Italia-Norvegia

GIOVEDÌ 8 APRILE:

03.00 Italia-Scozia

MONDIALI CURLING 2021: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Una partita per turno verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di WCF.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di Italia-Norvegia.

Foto: Lapresse