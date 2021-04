IndyCar, doubleheader in Texas per il primo ovale in calendario

Continua senza sosta la stagione nell’IndyCar Series dopo due spettacolari competizioni stradali tra i sali e scendi di Barber Motorsport Park (Alabama) ed i muretti di St. Petersburg (Florida). Per questa settimana tutto sarà diverso visto che i protagonisti affronteranno in Texas il primo ovale del campionato.

Come da tradizione la famosa categoria americana riservata alle monoposto si prepara per gareggiare a Forth Worth, circuito molto particolare che al momento è l’unico che accoglierà un doubleheader. Il Texas Motor Speedway è un classico ovale da un miglio e mezzo che recentemente ha subito un’importante modifica nella curva 1-2. Per differenziare questa pista dal Charlotte Motor Speedway (North Carolina) e l’Atlanta Motor Speedway (Georgia) fu infatti deciso nel 2017 di allargare la carreggiata e di ridurre l’inclinazione delle prime due pieghe. Curva 1-2 ha attualmente una pendenza di 20 gradi, mentre T3 e T4 mantengono l’originale banking di 24°.

Il Texas apre il lungo mese dedicato alla 500 Miglia di Indianapolis, gara che nel 2021 avrà una capienza ridotta al 40 % in seguito all’emergenza sanitaria. Le prime due delle quattro competizioni su ovale, l’ultima sarà ad agosto al World Wide Technology Raceway (Illinois), ha visto lo scorso anno il dominio del Chip Ganassi Racing.

Il neozelandese Scott Dixon, sei volte campione, ha dominato nel 2020, gara che aprì in via eccezionale la stagione. Il #9 del gruppo si prepara a dare battaglia in un catino che negli ultimi anni ha premiato anche il Team Penske.

La nuova conformazione del ovale texano ha premiato infatti anche Josef Newgarden e Will Power. L’americano e l’australiano, il #2 ed il #12 di Penske, inseguono il primo acuto stagionale per iniziare al meglio uno dei mesi più importanti dell’IndyCar visto che l’attesa per i primi giri in preparazione all’Indy500 sta per concludersi.

In un ovale le sorprese possono essere infinite. Lo svedese Felix Rosenqvist (McLaren #7) ha un conto aperto con questo impianto dopo l’errore del 2020 in curva 1-2, fase che gli ha tolto l’occasione di conquistare il primo podio in un tracciato di un miglio e mezzo.

Attenzione anche al messicano Pato O’Ward (McLaren #5), al californiano Alexander Rossi (Andretti #28) ed all’esperto Simon Pagenaud (Penske #22), pronti a far bene in questo doubleheader.

Debutto nell’Indy 2021 per due nomi storici come lo statunitense Ed Carpenter #21 ed il brasiliano Tony Kanaan. Il primo, pilota e padrone dell’omonima squadra, è da tenere in considerazione per le due prove di questo week-end insieme al vincitore dell’Indy500 del 2013. Kanaan, chiamato da Ganassi sulla vettura #48 per tutti gli ovali al posto del sette volte campione della NASCAR Cup Series Jimmie Johnson, torna in pista in Texas in una corsa che vinse nel lontano 2004.

Dopo il dominio di settimana scorsa occhi puntati sul californiano Colton Herta. Il #26 di casa Andretti ha l’opportunità nelle due prove di questo fine settimana di siglare il successo in un ovale. Debutta con Coyne sugli ovali al posto del francese Romain Grosjean il brasiliano Pietro Fittipaldi, presente in via eccezionale in alcune prove durante il 2018.

Appuntamento a domenica mattina alla 1.00 per la gara 1, mentre dovremo aspettare le 23.00 del 2 maggio per assistere alla seconda competizione in Texas, la quarta del NTT IndyCar Series 2021.

