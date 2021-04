Hockey pista, Serie A1: Valdagno è fuori dai playoff scudetto a causa del Covid. Correggio va ai quarti di finale

I playoff scudetto della stagione 2020/2021 della Serie A1 di hockey pista, che dovevano partire questa sera con la prima partita del turno preliminare, slittano a domani.

Il motivo però non è da ricercare in una semplice ragione legata al calendario, ma ad un problema che ha colpito il Valdagno: un cluster Covid riguardante tutta la squadra ha di fatto estromesso la formazione vicentina dalla post season.

Di seguito il comunicato del club, quello della FISR e la nuova calendarizzazione del torneo.

La comunicazione dell’Ufficio Gare e Campionati della FISR

“La società HC Valdagno ha comunicato ufficialmente di trovarsi in una situazione di cluster Covid che in questo momento ha colpito circa l’80% del club di A1, con conseguenze anche sulle altre attività di serie B e giovanili e conseguentemente a tutela sua e di tutti gli altri ha dichiarato la propria impossibilità nella prosecuzione dei play off qualificazione di serie A1 considerati i tempi di sosta imposti ai propri atleti dai protocolli sanitari Covid 19. In conseguenza di tale comunicazione e in applicazione a quanto stabilito dal protocollo Covid Fisr articolo 8 secondo comma ultimo punto la società Valdagno serie A1 è estromessa dalla disputa dei play off qualificazione con conseguente passaggio al turno successivo della società avversaria Correggio Hockey.”

Un fulmine a ciel sereno squarcia la parte finale del Campionato di Serie A1, che coincide con lo svolgimento dei playoff. Un focolaio di Covid-19 si è sviluppato nella prima squadra nelle ultime ore, derivanti dai test rapidi obbligatori prima di ogni gara e poi confermati dai test molecolari. Come dichiarato da Diego Mir nella giornata odierna, uno è il caso positivo già certificato, ma il giocatore è in buona forma, e probabilmente nella serata odierna se ne sono aggiunti altri, nonché l’intervento immediato dell’ULSS 8 Berica che già aveva bloccato un paio di altri atleti tramite l’isolamento fiduciario. Un epilogo sfortunato per il Valdagno che saluta anzitempo quindi il Campionato, dopo un campionato giocato ai primi posti sino al girone di ritorno, terminando in settima posizione a pochi punti dal quinto e sesto posto.

La Bidielle Correggio quindi avanza nel quadro playoff ai Quarti di Finale per la prima volta nella sua storia, inserendosi come avversario dell’Amatori Wasken Lodi. Gli emiliani saranno in pista quindi Mercoledì 5 maggio per la prima gara contro la recente vincitrice della Coppa Italia, mentre Gara-2 si giocherà in casa del Lodi Sabato 9 maggio come l’eventuale Gara-3 mercoledì 12 maggio. E’ anche annullata la doppia sfida tra le due perdenti dei preliminari per determinare la classifica finale.

All’Hockey Club Valdagno l’auspicio ad un rapido e favorevole decorso per tutte le persone coinvolte.

PLAYOFF SCUDETTO – PRELIMINARI – Gara di Andata

Preliminare #2 – Mercoledì 28 Aprile 2021 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Andrea Davoli di Correggio (RE)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- sandxmont – Commento di Stefano Retis

PLAYOFF SCUDETTO – PRELIMINARI – Gara di Andata

Preliminare #1 – Martedì 27 Aprile 2021 – ore 20:45 – BIDIELLE CORREGGIO x WHY SPORT VALDAGNO – ANNULLATA

Preliminare #2 – Mercoledì 28 Aprile 2021 – ore 20:45 – TELEA MEDICAL SANDRIGO x TIERRE CHIMICA MONTEBELLO

PLAYOFF SCUDETTO – PRELIMINARI – Gara di Ritorno

Preliminare #1 – Sabato 1° maggio 2021 – ore 20:45 – WHY SPORT VALDAGNO x BIDIELLE CORREGGIO – ANNULLATA

Preliminare #2 – Domenica 2 maggio 2021 – ore 18:00 – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO x TELEA MEDICAL SANDRIGO

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE – Al meglio delle 3 gare, la prima in casa della peggior classificata in stagione regolare – GARA -1

Quarto #1 – Giovedì 6 maggio 2021 – ore 20:45 – Vincente Preliminare #2 x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

Quarto #2 – Mercoledì 5 maggio 2021 – ore 20:45 – BIDIELLE CORREGGIO x AMATORI WASKEN LODI

Quarto #3 – Mercoledì 5 maggio 2021 – ore 20:45 – UBROKER BASSANO x GSH TRISSINO

Quarto #4 – Giovedì 6 maggio 2021 – ore 20:45 – GALILEO FOLLONICA x CREDIT AGRICOLE SARZANA

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE – GARA-2

Quarto #1 – Domenica 9 maggio 2021 – ore 17:00 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x Vincente Preliminare #2

Quarto #2 – Sabato 8 maggio 2021 – ore 18:00 – AMATORI WASKEN LODI x BIDIELLE CORREGGIO

Quarto #3 – Sabato 8 maggio 2021 – ore 20:45 – GSH TRISSINO x UBROKER BASSANO

Quarto #4 – Domenica 9 maggio 2021 – ore 19:00 – CREDIT AGRICOLE SARZANA x GALILEO FOLLONICA

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE – EVENTUALE GARA-3

Quarto #1 – Mercoledì 12 maggio 2021 – ore 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x Vincente Preliminare #2

Quarto #2 – Martedì 11 maggio 2021 – ore 20:45 – AMATORI WASKEN LODI x BIDIELLE CORREGGIO

Quarto #3 – Martedì 11 maggio 2021 – ore 20:45 – GSH TRISSINO x UBROKER BASSANO

Quarto #4 – Mercoledì 12 maggio 2021 – ore 20:45 – CREDIT AGRICOLE SARZANA x GALILEO FOLLONICA

FOTO: FISR/Veronica Preto