Hockey pista, Serie A1: si è chiusa la stagione regolare. Ora la Coppa Italia e i playoff

La stagione regolare 2020-2021 della Serie A1 di hockey pista si è conclusa con l’ultima partita in programma: uno spettacolare Sandrigo-Scandiano, che ha visto gli ospiti spuntarla 6-7 grazie alla decisiva rete di Raffaelli. Andiamo di seguito a capire come si è quindi delineato il quadro verso i playoff e l’imminente Final Four di Coppa Italia.

CAMPIONATO SERIE A1 – 26a GIORNATA – L’ULTIMO APPUNTAMENTO

Mercoledì 21 Aprile 2021 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 6-7 (2-4, 4-3)

Telea Medical Sandrigo: Gasparotto, Pallares, Vazquez, Neves, Menin – Pozzato, Poletto (C), Scanavin, Dal Monte – All. Vanzo

Scandiano: Hernandez, Busani, Casali, Franchi (C), Saez – Raffaelli, Fontanesi, Ballestero, Barbieri L, Vecchi – All. Barbieri

Marcatori: 1t: 1’05” Neves (San), 5’17” Menin (San), 7’37” Saez (S), 11’27” Saez (S), 18’59” Fontanesi (S), 23’16” Saez (S) – 2t: 3’34” Saez (S), 6’03” Pozzato (San), 10’02” Neves (San), 11’49” Raffaelli (S), 13’28” Vazquez (San), 15’43” Pozzato (San), 24’44” Raffaelli (S)

Espulsioni: 1t: 10’16” Gasparotto (2′) (San) – 2t: 2’29” Pallares (2′) (San)

Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Giorgio Fontana di Milano

ULTIMO TURNO – 26a GIORNATA – SABATO 17 e DOMENICA 18 APRILE 2021 e POSTICIPO MERCOLEDI’ 21 APRILE

SABATO 17 APRILE 2021 – ORE 20:45 – UBROKER BASSANO x AMATORI WASKEN LODI = 5-3

SABATO 17 APRILE 2021 – ORE 20:45 – CREDIT AGRICOLE SARZANA x TEAMSERVICECAR MONZA = 3-2

SABATO 17 APRILE 2021 – ORE 20:45 – EDILFOX GROSSETO x TIERRE CHIMICA MONTEBELLO = 9-4

SABATO 17 APRILE 2021 – ORE 20:45 – LANARO BREGANZE x WHY SPORT VALDAGNO = 0-2

DOMENICA 18 APRILE 2021 – ORE 18:00 – BIDIELLE CORREGGIO x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 3-4

DOMENICA 18 APRILE 2021 – ORE 18:00 – GSH TRISSINO x GALILEO FOLLONICA = 3-7

MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021 – ORE 20:45 – TELEA MEDICAL SANDRIGO x ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 6-7

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 GDS Impianti Forte dei Marmi 60 26 73 P-V-V 2 Amatori Wasken Lodi 57 26 63 V-V-S 3 GSH Trissino 55 26 47 V-V-S 4 Credit Agricole Sarzana 51 26 25 V-S-V 5 Galileo Follonica 49 26 35 V-V-V 6 Ubroker Bassano 1954 44 26 21 P-V-V 7 Why Sport Valdagno 43 26 16 S-P-V 8 Tierre Chimica Montebello 36 26 -10 S-S-S 9 Telea Medical Sandrigo 30 26 -21 P-S-S 10 BDL Correggio 28 26 -13 S-V-S 11 Edilfox Grosseto 28 26 -28 S-P-V 12 TeamServiceCar Monza 25 26 -24 P-S-S 13 Roller Scandiano 8 26 -93 S-S-V 14 Lanaro Breganze 4 26 -93 V-S-S

NB Le prime sei si qualificano direttamente ai Quarti di finale. Le altre due qualificate saranno le vincitrici dei preliminari playoff (andata e ritorno): la settima contro la decima, e l’ottava contro la nona. Le perdenti giocheranno per definire la posizione 9 e 10. Le ultime quattro giocano i playout all’italiana (6 giornate) con metà dei punti della stagione regolare (arrotondati per eccesso).

CLASSIFICA MARCATORI:

44 gol: Ambrosio (Forte)

41 gol: Mendez (Lodi)

39 gol: Casas (Forte)

38 gol: Illuzzi (Lodi)

37 gol: Cancela (Bassano)

COPPA ITALIA – SABATO 24 APRILE 2021 – DIRETTA TELEVISIVA MS SPORT e MS CHANNEL e SU FISRTV

COPPA ITALIA B – FINALE – ore 15:00 – HOCKEY VERCELLI x AMATORI PESARO

COPPA ITALIA A1 – Semifinale #2 – ore 18:00 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x GALILEO FOLLONICA

COPPA ITALIA A1 – Semifinale #1 – ore 21:00 – AMATORI WASKEN LODI x CREDIT AGRICOLE SARZANA

COPPA ITALIA – DOMENICA 25 APRILE 2021 – DIRETTA TELEVISIVA MS SPORT e MS CHANNEL e SU FISRTV

COPPA ITALIA A2 – FINALE – ore 11:00 – VINCENTE SEMIFINALE #1 x VINCENTE SEMIFINALE #2 (si gioca sabato)

COPPA ITALIA FEMMINILE – FINALE – ore 15:00 – ROLLER MATERA x HC VALDAGNO

COPPA ITALIA A1 – FINALE – ore 18:00 – VINCENTE SEMIFINALE #1 x VINCENTE SEMIFINALE #2

PLAYOFF SCUDETTO – PRELIMINARI – Gara di Andata

Preliminare #1 – Martedì 27 Aprile 2021 – ore 20:45 – BIDIELLE CORREGGIO x WHY SPORT VALDAGNO (DIRETTA TELEVISIVA)

Preliminare #2 – Mercoledì 28 Aprile 2021 – ore 20:45 – TELEA MEDICAL SANDRIGO x TIERRE CHIMICA MONTEBELLO

PLAYOFF SCUDETTO – PRELIMINARI – Gara di Ritorno

Preliminare #1 – Sabato 1° maggio 2021 – ore 20:45 – WHY SPORT VALDAGNO x BIDIELLE CORREGGIO

Preliminare #2 – Domenica 2 maggio 2021 – ore 18:00 – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO x TELEA MEDICAL SANDRIGO (DIRETTA TELEVISIVA)

ELIMINATE DAL PRELIMINARE – Gara di Andata e Ritorno

Sabato 8 maggio 2021 – ore 20:45 – Perdente Preliminare #1 x Perdente Preliminare #2

Sabato 15 maggio 2021 – ore 20:45 – Perdente Preliminare #2 x Perdente Preliminare #1

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE – Al meglio delle 3 gare, la prima in casa della peggior classificata in stagione regolare – GARA -1

Quarto #1 – Giovedì 6 maggio 2021 – ore 20:45 – Vincente Preliminare #2 x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

Quarto #2 – Mercoledì 5 maggio 2021 – ore 20:45 – Vincente Preliminare #1 x AMATORI WASKEN LODI

Quarto #3 – Mercoledì 5 maggio 2021 – ore 20:45 – UBROKER BASSANO x GSH TRISSINO (DIRETTA TELEVISIVA)

Quarto #4 – Giovedì 6 maggio 2021 – ore 20:45 – GALILEO FOLLONICA x CREDIT AGRICOLE SARZANA

Foto: FISR/Lugi Mecenero