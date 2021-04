Hockey pista, Serie A1: Lodi cade a Bassano. Ora si aspettano Forte dei Marmi e Trissino

La prima parte dell’ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 2020-2021 di hockey pista è andata in archivio e i colpi di scena non sono mancati.

In attesa dei posticipi di domani (Correggio-Forte e Trissino-Follonica) e mercoledì prossimo (Sandrigo-Scandiano), da registrare in vetta alla classifica c’è lo scivolone del Lodi che viene battuto 5-3 da un Bassano scatenato e trascinato dai gol di Cancela.

Oltre a questo risultato, che potrebbe configurare una griglia con diverse modifiche rispetto a quanto ipotizzato qualche giornata fa, da annotare vi sono il successo per 3-2 del Sarzana sul Monza, con i liguri che sigillano la quarta posizione, la goleada del Grosseto sul Montebello (9-4) e l’affermazione esterna (0-2) del Valdagno sul Breganze.

CAMPIONATO SERIE A1 HOCKEY PISTA – 26a GIORNATA – I TABELLINI

Sabato 17 Aprile 2021 – ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)

UBROKER BASSANO – AMATORI WASKEN LODI = 5-3 (2-0, 3-3)

Ubroker: Verona, Amato (C), Festa, Coy, Cancela – Galbas P, Milani, Baggio, Canesso, Pertegato – All. Crudeli

Lodi: Porchera, Compagno, Illuzzi (C), Mendez, Torner – Cinquini, Greco, Gori M, Gori A, Grimalt – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 21’42” Cancela (B), 23’52” Cancela (tir.dir) (B) – 2t: 5’54” Cancela (B), 22’33” Illuzzi (tir.dir) (L)

Espulsioni: 1t: 23’52” Illuzzi (2′) (L) – 2t:5’52” Cinquini (2′) (L), 5’52” Torner (2′) (L)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Simone Brambilla di Agrate (MB)

Sabato 17 Aprile 2021 – ore 20:45 – PalaTerzi di Sarzana (SP)

CREDIT AGRICOLE SARZANA – TEAMSERVICECAR MONZA = 3-2 (3-0, 0-2)

Credit Agricole: Corona, Ipinazar, Galbas, Rossi, Borsi (C) – De Rinaldis, Osorio, Cardella, Bianchi – All. Bertolucci A

TeamServiceCar: Zampoli, Ardit, Nadini, Borgo, Lazzarotto – Zucchetti (C), Galimberti, Lanaro, Tognacca, Brusamarello – All. Colamaria T

Marcatori: 1t: 1’27” Rossi (S), 11’48” Ipinazar (S), 19’30” De Rinaldis F (rig) (S) – 2t: 0’22” Nadini (M), 1’56” Nadini (M)

Espulsioni: 1t: 3’32” Lazzarotto (2′) (M), 10’43” Ardit (2′) (M), 15’53” Galimberti (2′) (M) – 2t: 8’21” Galbas J (2′) (S)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno

Sabato 17 Aprile 2021 – ore 20:45 – PalaMercurio di Grosseto

EDILFOX GROSSETO – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO = 9-4 (6-1, 3-3)

Edilfox: Saitta, Saavedra (C), Paghi S, D’Anna, Buralli – Rodriguez, Fantozzi, Battaglia, Bardini, Casaburi, Bruni – All. Paghi F

Tierre Chimica: Bovo, Nicoletti D, Miguelez, Paiva, Tataranni – Bertinato, Nicoletti E – All. Jofrè

Marcatori: 1t: 5’57” D’Anna (G), 7’05” Tataranni (M), 12’39” Saavedra (G), 17’05” Saavedra (G), 17’37” Buralli (G), 22’10” Rodriguez (G), 24’04” D’Anna (G) – 2t. 7’03” Tataranni (M), 16’13” Saavedra (G), 16’57” Paiva (M), 17’44” Paghi S (tir.dir) (G), 21’52” Saavedra (G), 24’30” Tataranni (M)

Espulsioni: 1t: 22’39” Fariza (2′) (M) – 2t: 17’44” Bovo (2′) (M)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Marcello Di Domenico di Correggio (RE)

Sabato 17 Aprile 2021 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)

LANARO BREGANZE – WHY SPORT VALDAGNO = 0-2 (0-2, 0-0)

Lanaro: Zanfi, Ghirardello, Dal Santo, Dalla Valle, Gallifa – Agostini, Battaglin, Compagno Fil, Costenaro (C), Mabilia – All. Gonzo

Why Sport: Sgaria B, Brendolin, Piroli, Centeno, Cocco (C) – Clodelli, De Oro, Mir, Sillero, Fongaro – All. Caneva

Marcatori: 1t: 13’14” Clodelli (V), 23’54” Cocco (V)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

IL RESTO DEL PROGRAMMA

DOMENICA 18 APRILE 2021 – ORE 18:00 – BIDIELLE CORREGGIO x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

DOMENICA 18 APRILE 2021 – ORE 18:00 – GSH TRISSINO x GALILEO FOLLONICA

MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021 – ORE 20:45 – TELEA MEDICAL SANDRIGO x ROLLER HOCKEY SCANDIANO

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 GDS Impianti Forte dei Marmi 57 25 72 V-P-V 2 Amatori Wasken Lodi 57 26 63 V-V-S 3 GSH Trissino 55 25 51 P-V-V 4 Credit Agricole Sarzana 51 26 25 V-S-V 5 Galileo Follonica 46 25 31 P-V-V 6 Ubroker Bassano 1954 44 26 21 P-V-V 7 Why Sport Valdagno 43 26 16 S-P-V 8 Tierre Chimica Montebello 36 26 -10 S-S-S 9 Telea Medical Sandrigo 30 25 -22 P-P-S 10 BDL Correggio 28 25 -12 P-S-V 11 Edilfox Grosseto 28 26 -28 S-P-V 12 TeamServiceCar Monza 25 26 -24 P-S-S 13 Roller Scandiano 5 25 -94 S-S-S 14 Lanaro Breganze 4 26 -93 V-S-S



NB Le prime sei si qualificano direttamente ai Quarti di finale. Le altre due qualificate saranno le vincitrici dei preliminari playoff (andata e ritorno): la settima contro la decima, e l’ottava contro la nona. Le perdenti giocheranno per definire la posizione 9 e 10. Le ultime quattro giocano i playout all’italiana (6 giornate) con metà dei punti della stagione regolare (arrotondati per eccesso).

