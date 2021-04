Golf: Patty Tavatanakit continua a sorprendere, è lei la leader a metà ANA Insipration 2021

Tra le grandi favorite dell’ANA Inspiration 2021 spunta quel nome che era già in crescita, ma che non ci si attendeva così in alto già fin d’ora. La thailandese Patty Tavatanakit, 21 anni, affacciatasi al professionismo un anno fa, continua la propria corsa da leader nel primo Major femminile dell’anno girando in 69 colpi, 3 sotto il par, una media tenuta da quasi tutte le facenti parte della zona di testa (che, se non hanno piazzato un -3, si sono esibite in un -2).

-3 di giornata anche per la seconda, la cinese Shanshan Feng, e per la terza, l’altra (e più conosciuta) thailandese Moriya Jutanugarn, rispettivamente a -8 e a -7 complessivamente. Quarte a -6 l’inglese Charley Hull e la svedese Anna Nordqvist, ben più ampio invece il gruppo delle seste con parecchie vincitrici Major: troviamo le sudcoreane Jin Young Ko, Mirim Lee, Inbee Park, la tedesca Sophia Popov, la neozelandese Lydia Ko e l’inglese Georgia Hall tutte a -5.

Interessante notare, invece, come la migliore di giornata sia al 12° posto a -4: è lì che si riporta, con il 67 del secondo giro, la messicana Gaby Lopez, che sta cercando di migliorare il 35° posto del 2019, suo miglior risultato. Un po’ più indietro, ma ancora potenzialmente in grado di rientrare nella lotta, l’americana Nelly Korda, al 20° posto a -3; la sorella Jessica si salva per il rotto della cuffia (59° posto dopo un brutto 76 odierno).

Ci sono alcuni tagli eccellenti, come quello di Michelle Wie, che ha aggiunto anche West al proprio cognome: per lei fatale il 79 di oggi, con cui finisce al 96° posto insieme, tra le altre, alla spagnola Carlota Ciganda e alla connazionale Brittany Lang. Fuori anche un’altra USA: Brittany Altomare, appena al 72° posto e nel primo gruppo di tagliate.

