Si è concluso l’ANA Inspiration 2021 a Rancho Mirage, in California. Il primo Major della stagione del golf femminile finisce, non senza sorpresa, ma con pieno merito visto il torneo disputato, alla thailandese Patty Tavatanakit, che completa un fine settimana di grande costanza con un giro in 68 che le permette di chiudere a -16 e di conservare l’enorme vantaggio di 5 colpi che si era creata ieri. La trionfatrice, 21 anni, cresciuta in questo sport nelle strutture di UCLA, diventa così la seconda thailandese dopo Ariya Jutanugarn a portare a casa uno dei cinque tornei maggiori del circuito.

Non riesce, alla neozelandese Lydia Ko, una rimonta che sarebbe stata d’altri tempi. Sue le più maestose 18 buche dell’intera competizione, grazie a un ultimo giro da 62 colpi, ben 10 sotto il par, che non è record dei Major solo perché nel 2004 Hyo Joo Kim fu in grado di arrivare a 61 all’Evian Championship. L’exploit le permette comunque di risalire fino al secondo posto a -16, sfiorando sia il bis del 2016 che un successo che le manca dal 2018.

Completa il podio un quartetto a -11 formato dalla cinese Shanshan Feng, dall’americana Nelly Korda, dalla sudcoreana Sei Young Kim e dalla danese Nanna Koerstz Madsen, con quest’ultima al miglior risultato della sua vita dopo che in passato aveva vinto un torneo sul tour europeo nel 2016 e tre sul Symetra Tour, che è propedeutico a quello LPGA, nel 2017.

Nel terzetto delle settime a -10 ci sono le plurititolate sudcoreane Jin Young Ko e Inbee Park e l’americana Ally Ewing, mentre sono decime a -8 l’altra statunitense Megan Khang, la thailandese Moriya Jutanugarn e l’altra sudcoreana Mirim Lee, che cede così lo scettro del 2020. Da ricordare anche l’ottimo ultimo giro in 65 colpi di Danielle Kang, con l’americana che risale fino al 13° posto a -7.

