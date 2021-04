Golf, Keegan Bradley leader del Valspar Championship 2021 al termine del primo giro

Al Copperhead Course dell’Innisbrook Resort and Golf Club (Florida) si è appena concluso il primo round del Valspar Championship 2021. Keegan Bradley ha fatto registrare il miglior punteggio di giornata, un solido -7 bogey-free che gli ha permesso di balzare subito in testa al torneo con margine sugli avversari. Degno di nota soprattutto il finale del giro dello statunitense, che ha chiuso con ben cinque birdie nelle sue ultime sette buche.

All’inseguimento del leader, ma staccato di un paio di lunghezze a quota -5, troviamo un trio di cacciatori formato dai due americani Hank Lebioda e Ryan Moore insieme all’argentino Emiliano Grillo. Anche in questo caso, complessivamente tra i tre golfisti è stato registrato un solo bogey, a testimonianza che Copperhead oggi fosse davvero in condizioni ottimali per tenere basso lo score e non abbia rappresentato una difficoltà eccessiva per i professionisti in gioco.

Scalando di un altro colpo sino al -4 troviamo sette giocatori appaiati per la settima posizione provvisoria. Si tratta di Jason Kokrak, Sam Burns, Kramer Hickok Scott Stallings, Scott Brown, Ted Porter Jr e Abraham Ancer. Non esaltante l’avvio delle stelle del torneo, i numeri 1 e 2 del mondo. Justin Thomas si è arenato in 28esima posizione con un discreto -2 d’apertura, mentre Dustin Johnson conferma le difficoltà che sta registrando ormai da qualche mese e non è riuscito ad andare oltre un brutto 71, che lo relega addirittura 66esimo.

